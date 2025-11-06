Nowa pierwsza dama NY. Żona kontrowersyjnego burmistrza to uznana artystka i ikona stylu

Świat polityki i sztuki rzadko się przenika, ale w tym przypadku tworzą niezwykły duet. Nowy burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani, u swojego boku ma kobietę, która od pierwszych dni jego kadencji budzi ogromne zainteresowanie mediów. Rama Duwaji, 28-letnia artystka syryjskiego pochodzenia, nazywana jest dziś "pierwszą damą generacji Z". Oto co o niej wiemy!

Rama Duwaji nie jest typową partnerką polityka. Zamiast wystąpień publicznych i oficjalnych bankietów, woli szkicownik, pędzel i aparat fotograficzny. Urodzona w Houston w syryjskiej rodzinie, dzieciństwo spędziła w Teksasie, Dubaju i Katarze - to właśnie te różnorodne doświadczenia kulturowe ukształtowały jej artystyczną wrażliwość. Po ukończeniu studiów z zakresu designu i ilustracji, a następnie magisterium z eseju wizualnego w Nowym Jorku, zaczęła publikować swoje prace w prestiżowych tytułach takich jak The New Yorker, Washington Post, BBC czy Vogue.

Duwaji została najmłodszą pierwszą damą Nowego Jorku. Oto co o niej wiemy

Duwaji nie boi się poruszać tematów politycznych. Głośnym echem odbił się jej projekt krytykujący amerykański urząd imigracyjny ICE. W jednej z prac przedstawiła portret palestyńsko-algierskiego aktywisty zatrzymanego przez funkcjonariuszy tej służby, pisząc pod nim: "To atak na wolność słowa". Post spotkał się z ogromnym odzewem, a sama artystka zyskała opinię osoby odważnej i bezkompromisowej.

Na swoim Instagramie Duwaji dzieli się artystycznym światem, inspiracjami i estetyką codzienności. Jej wpisy przypominają kolaże z obrazów, dźwięków i emocji. W jednym z ostatnich postów zatytułowanym "Rzeczy, które widziałam w październiku, które sprawiły, że chcę tworzyć sztukę". Pokazała, jak z drobnych elementów codzienności potrafi zbudować narrację o życiu i sztuce.

Rama poznała swojego przyszłego męża w 2021 roku za pośrednictwem aplikacji randkowej. Ich pierwsze spotkanie odbyło się w niewielkiej jemeńskiej kawiarni na Brooklynie. To właśnie od tego momentu stali się nierozłączni. Po dwóch latach narzeczeństwa wzięli ślub cywilny w lutym 2024 roku w urzędzie na Dolnym Manhattanie, a kilka miesięcy później zorganizowali rodzinne przyjęcie w Ugandzie, skąd pochodzi Mamdani. Kiedy media zaczęły spekulować o "sekretnym ślubie w Dubaju", burmistrz uciął plotki, publikując na Instagramie zdjęcia z ich prawdziwej ceremonii.  

W kampanii wyborczej Duwaji pozostawała w cieniu, skupiając się na pracy męża i wspierając go w mediach społecznościowych. Jak podają amerykańskie media, doradzała mu w kwestiach wizualnych i komunikacyjnych.  

