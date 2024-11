Odrzucona kandydatka Sebastiana wróciła do "Rolnik szuka żony". Czegoś takiego jeszcze nie było

Tak Krystyna Janda potraktowała młodziutką aktorkę! Dziś ta dziewczyna jest wielką gwiazdą, ale wciąż to w niej siedzi

W 8. odcinku "Rolnik szuka żony" odbyły się cztery spotkania przy grillu. Rodzina i przyjaciele rolników mieli im pomóc w podjęciu ostatecznych decyzji. Na wsparcie najbliższych bardzo liczyli Rafał i Marcin. Panowie wciąż nie potrafią się zdecydować, z którą z kandydatek chcą budować swoją przyszłość. Zupełnie inaczej sytuacja ma się u Sebastiana, Agaty i Wiktorii, gdyż oni już dokonali wyboru.

Podczas spotkania przy grillu u Wiktorii doszło do zaskakującej sytuacji. Przy stole zasiadła bowiem kandydatka Sebastiana. Czujni widzowie od razu spostrzegli tam Elżbietę. Kobieta została przestawiona jako mama przyjaciółki Wiktorii.

- Bardzo dobre wrażenia, widzę, że pracowity, taki stanowczy chłopak - mówiła Elżbieta w 8. odcinku "Rolnik szuka żony" na temat Adama, którego wybrała Wiktoria.

Widzowie byli zaskoczeni powrotem Elżbiety do "Rolnik szuka żony", co wyrazili w komentarzach na Facebooku.

- Na grillu Wiktorii była pani, co startowała; była na randkach u Sebastiana od ręcznika. No proszę, proszę… Przypadek ? Nie sądzę. - Wiedziałam, że wydaje mi się znajoma, teraz już wiem, dlaczego - pisali fani w komentarzach.

Historia Elżbiety - kandydatki Sebastiana - w "Rolnik szuka żony"

Elżbieta była jedną z kobiet, którą zainteresowała wizytówka Sebastiana. Napisała list i otrzymała zaproszenie do dalszego etapu. Kandydatka odpadła na etapie drugiej randki, czyli tuż po udekorowaniu kurtki. W przeciwieństwie do Kasi, Patrycji i Ani, nie otrzymała ona zaproszenia na gospodarstwo. Choć została odrzucona przez rolnika, to pojawiła się niemal w finale programu, goszcząc na grillu u Wiktorii.

Zobaczcie sami!

