Oj, Zigi, Zigi... Zygmunt Chajzer poszedł na całość nad morzem. Piwko, śledzik i fale. Smutne?

Zygmunt Chajzer relaksuje się w Sopocie

Zygmunt Chajzer po wielu latach znów poprowadzi show "Idź na całość". Kultowe show z lat 90. tym razem pokaże stacja TTV. W związku z promocją programu dziennikarz przyjechał do Trójmiasta. A w chwilach wolnych od pracy najchętniej spędzał czas na plaży.

- Było wcześniej kilka prób jego wznowienia, ale żadna nie doszła do skutku, więc trochę zacząłem godzić się z myślę, że pewnie się już nie uda. Gdy pojawił się telefon ze stacji TTV, usłyszałem, że jest licencja i program rzeczywiście powstanie, było pełne zaskoczenie, ale też oczywiście radość! Przez wiele lat sądziłem, że nie będzie już powrotu do tego formatu, więc to duża niespodzianka. Przyznam, że liczyłem na ten powrót. W końcu wiele formatów telewizyjnych sprzed lat wznowiono, i to ze sporymi sukcesami, trochę się więc dziwiłem, dlaczego nie „Idź na całość”? Dlaczego nie program, który miał 10 mln widzów i można powiedzieć, że przeszedł do historii telewizji, a nawet do języka potocznego, bo w końcu słowo „zonk” na stałe weszło do naszych słowników. Ludzie świetnie to wszystko pamiętali. Natomiast muszę zaznaczyć, że po telefonie ze stacji nie od razu zostałem prowadzącym nowych odcinków „Idź na całość”. Musiałem przejść casting, tak jak inni chętni do prowadzenia programu i przyznam, że dosyć długo czekałem na odpowiedź. Okazało się, że wygrałem - mówił Zygmunt Chajzer w rozmowie z "Super Expressem".

Samotny wypad Chajzera nad morze

Chajzer spacerował brzegiem morza, przysiadł na krzesełku i obserwował fale. Czasem ktoś go zaczepiał, by zrobić sobie z nim zdjęcie, ale przez większość czasu był zupełnie sam. Około godz. 13, gdy zgłodniał, przysiadł w jednej z knajpek i zamówił sobie śledzia w śmietanie. Zagryzał go chlebkiem i popijał dużym, zimnym piwkiem. I to się nazywa mieć relaks!

