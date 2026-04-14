Fani przecierają oczy ze zdumienia. Olga Kalicka ogłosiła, że podejmuje jedno z największych wyzwań w swoim życiu. Aktorka wyjechała z rodziną na specjalny wyjazd i poddała się ajurwedyjskiej kuracji oczyszczającej. Brzmi luksusowo? W rzeczywistości oznacza to kilka dni niemal całkowitej głodówki i ostrego resetu organizmu!

Olga Kalicka ryzykuje zdrowiem?! Lekarze nie mają złudzeń po jej decyzji

Olga Kalicka sama przyznała, że to nie będzie spacer po plaży. Pięć dni bez normalnego jedzenia, specjalne rytuały i restrykcyjny plan dnia. Wszystko po to, by oczyścić ciało i głowę. Gwiazda mówi wprost: to dla niej ogromne wyzwanie.

Gdy jedni biją brawo, inni ostro krytykują. Specjaliści nie mają wątpliwości, takie "detoksy" to w dużej mierze mit. Według nich organizm radzi sobie sam, a głodówki mogą być zwyczajnie niepotrzebne. Wątroba i nerki działają non stop i nie potrzebują żadnych modnych kuracji, by "sprzątać" ciało.

Rozpoczynam dziś ajurwedyjskie oczyszczanie ~ panchakarmę. Przede mną 5 dni głodówki. Nie wiem, co się wydarzy, ale spróbuję podzielić się z Wami moimi odczuciami. Dzień 1 - o 8 rano już jestem totalnie głodna. Dajcie znać czy kiedykolwiek robiliście takie rzeczy? Ps. Oczyszczanie prowadzi moja wspaniała Przyjaciółka @rasayana_yoga_ayurveda ale nie myślcie, że z tego tytułu mam jakieś ulgi - podjadać nie wolno nikomu - czytamy we wpisie Olgi.

Eksperci podkreślają też coś jeszcze - lepsze samopoczucie po takich wyjazdach to często efekt odpoczynku, ciszy i oderwania się od codziennych problemów, a nie samego głodzenia się. Krótko mówiąc - to klimat robi robotę, a nie brak jedzenia.

Mimo to trend rośnie jak szalony. Coraz więcej celebrytów decyduje się na podobne oczyszczanie, wierząc, że to szybka droga do zdrowia i równowagi. Problem w tym, że nie każdy organizm znosi takie eksperymenty równie dobrze. W sieci zawrzało. Jedni gratulują, a inni są przerażeni.

Nie podważam w całości koncepcji Ayurwedy, natomiast warto sobie zadać racjonalne pytanie - w jakim celu robisz ten rzekomy „detoks”? Co to ma Ci dać? Jakie korzyści chcesz osiągnąć? I proszę bez ogólników w stylu „oczyścić się z toksyn”. Organizm potrzebuje energii, potrzebuje białka, antyoksydantów, witamin, składników mineralnych - i przez 5 dni chcesz mu to wszystko odebrać na rzecz.. w zasadzie czego? - pisze popularny w sieci Sebastian Dzuła (mgr dietetyk kliniczny).

Zobacz naszą galerię: Olga Kalicka ryzykuje zdrowiem?! Lekarze nie mają złudzeń po jej decyzji

33

Sonda Czy uważasz, że Olga Kalicka ma fajny styl? Tak, potrafi mnie zachwycić swoimi stylizacjami Nie, kompletnie do mnie nie przemawia