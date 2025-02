Niedawno w sieci wybuchła prawdziwa afera. Laura Zawadzka, która zyskała popularność dzięki udziałowi w show "Love Island. Wyspa miłości" w ostatnim czasie zdecydowała się ujawnić informacje na temat swojego związku z fotografem Maciejem "Magic" Marsem.

Uczestniczka programu wyjawił swoim obserwatorom, że będąc w ciąży, była wielokrotnie zdradzana. W jej domu miało też dochodzić do awantur. Kobieta mówiła, że doświadczyła przemocy w związku ze strony ojca jej dziecka. Udostępniła również nagranie audio, na którym Maciej obrzuca ją niecenzurowanymi słowami.

K***a jak zaszłaś w ciążę, to już tak było. K***a to mnie doprowadzi do ch****ej sytuacji, nie ciebie. Nie, k***a, zostaw mnie samego, ja nakarmię Zoję... - można było usłyszeć na nagraniu, które opublikowała Laura Zawadzka na swoim instagramowym koncie.