Przyjaciel Karola Nawrockiego i wujek prezydenta z piękną inicjatywą oraz ważnym apelem. Ty też możesz pomóc!

>>>LINK DO ZBIÓRKI NA POMOC DLA ANIELKI<<<

"Święta miały być czasem radości, ciepła i magicznych wspomnień. Miały pachnieć choinką, cichą kolędą i spokojem. Dla nas ten grudzień już na zawsze będzie jednak podzielony na „przed” i „po”. 12 grudnia 2025 roku nasze serca na chwilę się zatrzymały. A potem rozpadły na milion kawałków. U naszej córeczki zdiagnozowano zespół Retta. To bardzo rzadka, okrutna choroba neurorozwojowa, która krok po kroku odbiera dziewczynkom wszystkie nabyte umiejętności – jedna po drugiej" - napisali rodzice małej Anielki w opisie zbiórki na stronie pomagam.pl.

Anielce postanowili też pomóc ludzie boksu - wspomniani już przyjaciel prezydenta, pięściarz grupy Rocky Boxing Promotion Adrian Domalewski oraz jego trener Waldemar Nawrocki, czyli wujek głowy państwa. Dlaczego akurat oni? Odpowiedź jest prosta - Anielka jest koleżanką synów Domalewskiego.

Koleguje się z Karolem Nawrockim, zagrał w Drugiej Furiozie. Mocne słowa o chuliganach i hejcie w kontekście prezydenta

Przyjaciel prezydenta Karola Nawrockiego oraz wujek głowy państwa pomagają Anielce zmagającej się z zespołem Retta

- Chcemy Wam przedstawić Anielkę - małą dziewczynkę, koleżankę moich synów Igora i Wiktorka. Jeszcze niedawno dzieci biegały razem po przedszkolnym placu zabaw, śmiały się, odkrywały świat… a dziś Anielka musi stawić czoła zespołowi Retta. To choroba, która każdego dnia zabiera jej siły i sprawność, ale nie zabiera odwagi ani uśmiechu. Jej rodzice walczą o każdy dzień, o każdą małą radość, o każdy gest, który dla nas wydaje się drobny, a dla niej jest całym światem. Każda złotówka, każde udostępnienie, każdy gest to miłość i nadzieja, które mogą odmienić życie Anielki. Anielka na nas liczy… Pomóżmy jej walczyć o zdrowie, codzienne funkcjonowanie i uśmiech. Razem możemy zrobić coś wspaniałego - razem możemy zdziałać cuda - powiedział nam Domalewski.

Prezydent Nawrocki otrzymał niesamowity prezent. Polski pięściarz wręczył mu wyjątkowy pas

Domalewski i Nawrocki wystawili na licytację trening, którzy sami poprowadzą. Zwycięzca będzie mógł poznać tajniki boksu w ich towarzystwie podczas indywidualnych zajęć w klubie "Ring3City" w Gdańsku na ul. Załogowej 6. Domalewski jest niepokonany na zawodowych ringach, z kolei Nawrocki, wujek prezydenta, to jeden z najbardziej cenionych trenerów boksu w Trójmieście, wieloletni szkoleniowiec i zawodnik bokserskiego klubu Stoczniowiec Gdańsk.

Kulisy tajnej imprezy po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Dostał wyjątkowy prezent od ludzi boksu

Quiz tylko dla ekspertów. Sprawdź, czy rozpoznasz mistrzów boksu ze zdjęcia? Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Tomasz Adamek Andrzej Gołota Artur Szpilka Następne pytanie