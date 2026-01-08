Przyjaciel Karola Nawrockiego i wujek prezydenta z piękną inicjatywą oraz ważnym apelem. Ty też możesz pomóc!

>>>LINK DO ZBIÓRKI NA POMOC DLA ANIELKI<<<
"Święta miały być czasem radości, ciepła i magicznych wspomnień. Miały pachnieć choinką, cichą kolędą i spokojem. Dla nas ten grudzień już na zawsze będzie jednak podzielony na „przed” i „po”. 12 grudnia 2025 roku nasze serca na chwilę się zatrzymały. A potem rozpadły na milion kawałków. U naszej córeczki zdiagnozowano zespół Retta. To bardzo rzadka, okrutna choroba neurorozwojowa, która krok po kroku odbiera dziewczynkom wszystkie nabyte umiejętności – jedna po drugiej" - napisali rodzice małej Anielki w opisie zbiórki na stronie pomagam.pl.
Anielce postanowili też pomóc ludzie boksu - wspomniani już przyjaciel prezydenta, pięściarz grupy Rocky Boxing Promotion Adrian Domalewski oraz jego trener Waldemar Nawrocki, czyli wujek głowy państwa. Dlaczego akurat oni? Odpowiedź jest prosta - Anielka jest koleżanką synów Domalewskiego.
- Chcemy Wam przedstawić Anielkę - małą dziewczynkę, koleżankę moich synów Igora i Wiktorka. Jeszcze niedawno dzieci biegały razem po przedszkolnym placu zabaw, śmiały się, odkrywały świat… a dziś Anielka musi stawić czoła zespołowi Retta. To choroba, która każdego dnia zabiera jej siły i sprawność, ale nie zabiera odwagi ani uśmiechu. Jej rodzice walczą o każdy dzień, o każdą małą radość, o każdy gest, który dla nas wydaje się drobny, a dla niej jest całym światem. Każda złotówka, każde udostępnienie, każdy gest to miłość i nadzieja, które mogą odmienić życie Anielki. Anielka na nas liczy… Pomóżmy jej walczyć o zdrowie, codzienne funkcjonowanie i uśmiech. Razem możemy zrobić coś wspaniałego - razem możemy zdziałać cuda - powiedział nam Domalewski.
Domalewski i Nawrocki wystawili na licytację trening, którzy sami poprowadzą. Zwycięzca będzie mógł poznać tajniki boksu w ich towarzystwie podczas indywidualnych zajęć w klubie "Ring3City" w Gdańsku na ul. Załogowej 6. Domalewski jest niepokonany na zawodowych ringach, z kolei Nawrocki, wujek prezydenta, to jeden z najbardziej cenionych trenerów boksu w Trójmieście, wieloletni szkoleniowiec i zawodnik bokserskiego klubu Stoczniowiec Gdańsk.
