Oscary rozdane! W noc z 12 na 13 marca oczy ludzi z całego świata skierowane były w stronę Hollywood, do którego zjechała się plejada gwiazd. Na ściance znakomicie wypadła chociażby Cate Blanchett w turkusowej kreacji od Louis Vuitton czy Cara Delevingne w krwistej sukni od Elie Saab. Sporo uwagi przykuwała również Lady Gaga, której na gali w ogóle miało nie być! Jej obecność została potwierdzona na kilka godzin przez rozpoczęciem imprezy, w czym niektórzy doszukują się teorii, że artystka przybyła, by odebrać pewnego Oscara za najlepszą filmową piosenkę. Tak się jednak nie stało, co było zaskoczeniem niemalże dla wszystkich!

Oscary 2023 - znamy wszystkich zwycięzców! Szokujący werdykt w jednej kategorii

Jak już wspomnieliśmy, utwór Lady Gagi "Hold my hand" był faworytem do zwycięstwa Oscara. Bukmacherzy obstawiali, że artystka stoczy bój o nagrodę z Rihanną, dlatego nie wyobrażamy sobie, jak obie panie musiały być zdziwione, kiedy nazwisko żadnej z nich nie padło. Za najlepszą filmową piosenkę uznano "Naatu Naatu" z filmu "RRR".

Jeśli chodzi natomiast o najważniejsze kategorie, wyniki przedstawiają się następująco:

Najlepszy Film - "Wszystko wszędzie naraz"

Najlepsza Reżyseria - Dan Kwan i Daniel Scheinert za film "Wszystko wszędzie naraz"

Najlepsza Aktorka Pierwszoplanowa - Michelle Yeoh za rolę w filmie Wszystko wszędzie naraz"

Najlepszy Aktor Pierwszoplanowy - Brendan Fraser za rolę w filmie "Wieloryb"

Najlepsza Aktorka Drugoplanowa - Jamie Lee Curtis za rolę w filmie "Wszystko wszędzie naraz"

Najlepszy Aktor Drugoplanowy - Ke Huy Quan za rolę w filmie "Wszystko wszędzie naraz"

Najlepszy Scenariusz Adaptowany - "Women Talking" - Sarah Polley (na podstawie powieści Miriam Toews)

Najlepszy Scenariusz Oryginalny - "Wszystko wszędzie naraz" - Dan Kwan i Daniel Scheinert

Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy "Na Zachodzie bez zmian" — (Niemcy, reż. Edward Berger)

Jak wynika z zestawienia, polski reprezentant, Jerzy Skolimowski, którego produkcja "IO" walczyła o Oscara w ostatniej z powyższych kategorii, musiał obejść się smakiem. Warto jednak dodać, że sama nominacja to olbrzymie wyróżnienie dla 84-letniego reżysera.