Ostatnie pożegnanie Jerzego Dziewulskiego. Wzruszające sceny na pogrzebie

Julita Buczek
2025-08-20 9:45

We wtorek, 19 sierpnia 2025 roku, na warszawskim Cmentarzu Wawrzyszewskim odbył się pogrzeb Jerzego Dziewulskiego, byłego policjanta, antyterrorysty, polityka i eksperta, którego wielu Polaków kojarzyło także z kultowego serialu "07 zgłoś się". Uroczystość miała świecki charakter, a rodzina poprosiła, by zamiast kwiatów czy zniczy wspierać fundację pomagającą rodzinom poległych funkcjonariuszy. W ostatniej drodze towarzyszyli mu policjanci, politycy oraz aktorzy, a wśród żałobników nie zabrakło fanów kultowej produkcji.

Punktualnie o godzinie 13:00 we wtorek rozpoczęła się ceremonia pożegnania Jerzego Dziewulskiego. Choć rodzina apelowała o skromność i rezygnację z wieńców, na cmentarzu pojawiły się kwiaty, w tym te przygotowane przez fanów "07 zgłoś się". To właśnie z tą produkcją Dziewulski był związany. Najpierw jako konsultant, a później epizodyczny aktor. Wzruszającym gestem była obecność aktorki Ewy Florczak, która przypięła do marynarki znaczek z logo serialu.

Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Wzruszające sceny!

Rodzina zmarłego wyraźnie podkreślała, że zamiast tradycyjnych gestów żałoby, wolałaby, by uczestnicy wsparli Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Jednak miłośnicy serialu nie mogli się powstrzymać i zorganizowali zbiórkę, z której powstał okolicznościowy wieniec, a także znicze.

Podczas ceremonii pojawiła się asysta honorowa Policji. Funkcjonariusze oddali hołd człowiekowi, który przez lata dbał o bezpieczeństwo innych. W ostatniej drodze towarzyszyli mu także politycy, z którymi zetknął się na swojej zawodowej ścieżce. Wśród obecnych byli m.in. były premier Leszek Miller, były szef MSWiA Ryszard Kalisz oraz polityk Krzysztof Janik.

Jerzy Dziewulski od 1991 roku zasiadał w Sejmie, a w latach 1996 - 1997 pełnił funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jednak zanim trafił do polityki, zasłynął jako jeden z najbardziej doświadczonych antyterrorystów w Polsce. Współpracował przy wielu akcjach, a jego wiedza i doświadczenie stały się bezcenne także dla świata filmu i telewizji.

Nieprzypadkowo więc na pogrzebie pojawiła się Ewa Florczak, popularna aktorka, która występowała w serialu "07 zgłoś się". To właśnie dzięki Dziewulskiemu w produkcji realistycznie ukazywano działania milicji i służb specjalnych. Widok aktorki ze znaczkiem serialu przypiętym do marynarki poruszył wiele obecnych na uroczystości osób.

