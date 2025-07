Agnieszka Perepeczko to nie tylko wdowa po legendarnym Janosiku – Marku Perepeczko, ale i kobieta, która mówi to, co myśli, bez cenzury i bez owijania w bawełnę. W najnowszym wywiadzie dla "Super Expressu" zdradziła, że jej ulubionym przysmakiem są ostrygi, które nie tylko kocha jeść, ale też traktuje z przymrużeniem oka jako kulinarny afrodyzjak. To trzeba zobaczyć na własne oczy.

Zobacz też: Jedna ostryga i parkiet płonie! Agnieszka Perepeczko w życiowej formie

Podczas rozmowy z "Super Expressem" Agnieszka Perepeczko wspomniała, że ostrygi towarzyszą jej praktycznie przez całe życie.

Zobacz też: Tak Agnieszka Fitkau-Perepeczko dowiedziała się o śmierci męża. Był zupełnie sam

Jak podkreśliła, owoce morza zawierają mnóstwo fosforu, który może korzystnie wpływać na samopoczucie i – jak uważa wielu – także na życie intymne. Jednak Perepeczko nie zatrzymała się jedynie na kulinarno-zdrowotnych właściwościach ostryg. Jej wypowiedź przerodziła się w szerszy komentarz społeczny.

Zobacz też: Tak Agnieszka Fitkau-Perepeczko dowiedziała się o śmierci męża. Był zupełnie sam

Z charakterystyczną dla siebie ironią zauważyła, że dzisiejsi mężczyźni zbyt często skupiają się na robieniu pieniędzy lub obsesyjnych treningach na siłowni, zapominając o kobietach i relacjach. Według niej, w czasach jej młodości relacje były bardziej autentyczne i pełne namiętności. Z humorem wspomniała też o swoim doświadczeniu na siłowni, gdzie – jak twierdzi – widziała mężczyzn wpatrzonych w swoje odbicie w lustrze bardziej niż w jakiekolwiek kobiety.

W moich czasach młodości wszyscy uważali, że to jest normalne, że mężczyzna musi być mężczyzną. Teraz mężczyzna musi mieć pieniądze i też nie wiadomo czy mu z tego coś wyjdzie, bo na pewno macie takie przypadki jako młode, atrakcyjne kobiety, że ta męskość to zaczyna uciekać przed kobietami przed nimi samymi i to jest bardzo smutne. Myślę, że to jest taka barwa życia, jak ludzie się chcą nawzajem, że nawet ten seksualny taki rozdział jest szalenie ważny, bo największy bogacz, któremu nic nie wychodzi z tych rzeczy, będzie miał depresję i to jest oczywiste i to jest obraz naszego świata. Chodzą na tak zwaną siłkę, to przesadzają cały czas, tylko na treningu i już zapominają o kobietach w ogóle, bo tylko tam siedzą. Kiedy chodziłam na siłownię, teraz już nie chodzę, bo miałam operację kolana, no to ja widziałam, co mężczyźni robią na siłowni. Ja tutaj siedziałam przed lustrem, podnosiłam takie ciężarki po 5 kg i patrzę do lustra, co się dzieje, a tam oni wpatrzeni w siebie, to tak jak teraz my siedzimy. Oni wpatrzeni w te mięśnie, które grają, a przecież powinni patrzeć na kobietę - wyjawiła gorzko Perepeczko.