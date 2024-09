Iga Wyrwał przed wieloma laty była jedną z najbardziej znanych polskich celebrytek. Sławę zdobyła jako fotomodelka, występująca głównie w magazynach dla panów. Jej popularność sięgała poza granicę kraju, gdyż była gwiazdą także brytyjskich mediów. Można ją było oglądać m.in. w "Nuts", "Front", "CKM" czy "Playboyu". W naszym kraju znana była m.in. za sprawą występu w "Tańcu z Gwiazdami", w którym pojawiła się w 2009 roku. Jej partnerem na parkiecie był Łukasz Czarnecki, jednak para bardzo szybko pożegnała się z programem. Niedługo później Iga Wyrwał postanowiła zniknąć z polskiego show-biznesu.

- mówiła Wyrwał w programie "Konfrontacje Agaty" na antenie TVP Style.

Chciałam być modelką, niekoniecznie brać udział w sesjach w magazynach dla panów, ale to było wtedy oferowane, ja to wzięłam, to było łatwe, ok, po części to spełniało moje marzenia. Tak trochę też moja perspektywa była bardzo wąska, nie widziałam za bardzo, co dookoła się dzieje i wzięłam to. Fajna to była przygoda, fajne były zdjęcia, poznałam fajnych ludzi i dużo podróżowałam, więc nie ma co żałować na pewno, ale teraz wiem, że warto poczekać i spełnić swoje marzenia na 100% i niczego nie poświęcać. (...) No warto było poczekać, nie poczekałam, trudno. Wnioski są wyciągnięte