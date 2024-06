Para z "Rolnika" przeżywa kryzys? Niedawno powitali na świecie syna

"Rolnik szuka żony": Anna i Jakub odnaleźli miłość w programie

Jubileuszowa edycja programu "Rolnik szuka żony" pełna była emocji i zwrotów akcji. W minionym sezonie uczucie rozkwitło m.in. między Anną a Jakubem. Choć wiele osób wątpiło w ich uczucia i we wszystkim doszukiwało się spisku i drugiego dna, to zakochani pokazali, że miłość pokona wszelkie trudności.

Para ogłosiła swoje zaręczyny w świątecznym odcinku hitu TVP, wcześniej jednak obwieścili radosną nowinę o dziecku. Pierwszy syn pary przyszedł na świat w połowie maja. Młoda mama chętnie dzieli się swoimi wrażeniami z macierzyństwa na Instagramie. Kilka dni temu pokazała zdjęcie maluszka. Dariusz jest pierwszym dzieckiem rolniczki.

Za to jej partner, Jakub, ma już trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. Miał zaledwie 19 lat, gdy po raz pierwszy został ojcem. Dość szybko na świecie pojawiły się kolejne dwie pociechy mężczyzny. Małżeństwo nie przetrwało i kilka lat temu doszło do rozwodu. Niedawno była żona Kuby przyznała, że razem z byłym mężem byli po prostu bardzo młodzi: "Miałam tylko 18 lat, kiedy zostałam mamą po raz pierwszy. Miałam 23 lata, kiedy wzięłam ślub i niewiele więcej, kiedy się rozwiodłam".

Anna z "Rolnika" mówi o rozwodzie

W sieci często pojawiają się doniesienia o kryzysach w związku Anny i Kuby. Podczas sesji Q&A jednak z fanek wprost zapytała uczestniczkę "Rolnika" czy nadal są razem. "Nie rozwiedliśmy się, ani nie rozstaliśmy się. Wręcz przeciwnie. Każdego dnia kochamy się bardziej (…)" - uspokoiła ją Anna. Rozwód powrócił również w pytaniu innej osoby. Okazuje się bowiem, że Anna Derbiszewska ma już za sobą pierwsze małżeństwo.

W jednym z odcinków programu "Rolnik szuka żony" przyznała, że pierwszy mąż złamał jej serce. "Niestety, okazało się, że przez ten cały czas byłam oszukiwana. Okazało się, że mój mąż poślubił mnie tylko ze względu na to, że chciał dostać się przez Polskę do Europy" - mówiła. Teraz odpowiadając na pytanie jednej z obserwujących wróciła wspomnieniami do rozwodu. Przyznała, że rozprawa trwała bardzo krótko: "Chyba pół godziny. Ale było to 10 lat temu, więc już nawet za bardzo nie pamiętam".

Dzisiaj Anna stara się nie rozpamiętywać przeszłości i skupia się na swojej rodzinie.

Różowe ubranka dla chłopca? Uczestniczka "Rolnika" tłumaczy się przed fanami

