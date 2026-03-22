Patrycja Markowska szaleje z mężem w Wietnamie. Tomasz pokazał wytatuowaną klatę. Mamy zdjęcia

W 2024 roku wzięła sekretny ślub ze swoim partnerem, restauratorem Tomkiem. Od tego czasu Patrycja Markowska rozkwita niczym kwiat. - Miłość spowodowała, że czuję się dobrze ze sobą. Mam męża, który ciągle mi mówi, że jestem najpiękniejsza. Nawet jak mi się dwa kilo przytyje, to się cieszy (śmiech). To jest naprawdę ważne, bo nie czuję się oceniana. Myślę, że kobiety wiedzą, o co mi chodzi - powiedziała nam Patrycja Markowska przed rokiem. Błysk z jej oczu nie znika. Zwłaszcza, że wreszcie spełniła swoje wielkie podróżnicze marzenie. Właśnie wróciła z Wietnamu, który zwiedzała oczywiście razem z mężem.

Podróż do Wietnamu zawsze była moim wielkim marzeniem. Udało się to zrealizować w tym roku, który jest jednocześnie moim 25-leciem pracy artystycznej. Nie mogę lepiej świętować

- mówi nam uśmiechnięta od ucha do ucha Patrycja Markowska.

Mój mąż Tomek jest najlepszym towarzyszem podróży, jakiego mogłam sobie wymarzyć. Do tego zaskakująco dobrze wcielił się w rolę operatora i stworzyliśmy wideo do mojego ostatniego singla z płyty "Obłęd" czyli do piosenki "Wróć"

- podkreśla wokalistka.

Plan ich wycieczki był napięty. - Odwiedziliśmy Hanoi, Ninh Binh, wpisane na listę Unesco, port Tuan Chau i zaliczyliśmy rejs po Lan Ha Bay oraz Hoi An.Bardzo potrzebne było mi naładowanie akumulatorów, ponieważ od razu po powrocie ruszam w trasę "Obłęd na bis" do takich miast jak Lublin, Rzeszów, Ostrów Wielkopolski i Piła - ujawnia Markowska.

A jej plany na ten rok są wyjątkowe. Już niedługo na antenie jednej ze stacji telewizyjnych zobaczymy duży jubileuszowy koncert z gośćmi specjalnymi. A jesienią Patrycja Markowska ruszy w akustyczną trasę, podczas której zaśpiewa swoje przeboje w nowych, intymnych odsłonach. Już nie możemy się doczekać!

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia Patrycji Markowskiej i jej męża z Wietnamu.

13

