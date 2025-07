Phil Collins zmaga się z poważnymi problemami ze zdrowiem

Phil Collins (74 l.) zapisał się w historii muzyki jako wokalista i perkusista legendarnego Genesis, ale również ceniony artysta solowy. Za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany. W jego kolekcji znajduje się m.in. Oscar, dwa Złote Globy oraz osiem nagród Grammy.

Po raz ostatni na scenie pojawił się w marcu 2022 roku podczas pożegnalnego koncertu zespołu Genesis w londyńskiej O₂ Arena. Phil Collins już wtedy miał poważne problemy ze zdrowiem. Wybitny artysta przez niemal cały występ siedział na krześle, a za perkusją musiał zastąpić go jego syn, Nicholas.

Stan zdrowia Phila Collinsa pogarsza się od kilku lat. Cierpi m.in. na cukrzycę typu 2. W 2007 doznał poważnego urazu kręgosłupa. Osiem lat później przeszedł operację. Nie odzyskał jednak pełnej sprawności. Muzyk ma problemy z chodzeniem oraz uszkodzone nerwy w dłoniach.

Zobacz również: Córka Urszuli Dudziak znaleziona pobita, bez ubrań. Śmiertelna dawka alkoholu we krwi!

Phil Collins trafił do hospicjum? Jest komentarz

Na początku bieżącego roku udzielił wywiadu, w którym przyznał, że jest poważnie chory. W rozmowie z magazynem "MOJO" stwierdził również, że stracił pasję do tworzenia nowej muzyki.

Wciąż myślę o tym, że powinienem zejść do studia na dole i zobaczyć, co się wydarzy. Ale już nie odczuwam tego głodu. [...] Chodzi o to, że jestem chory, naprawdę bardzo chory - powiedział Collins.

Kilka dni temu pojawiły się informacje, które poważnie zaniepokoiły fanów artysty. Phil Collins miał trafić do hospicjum! Informacje te ukazały się w wielu zagranicznych portalach. Jego rzecznik prasowy zaprzeczył tym doniesieniom. Potwierdził za to, że perkusista przebywa obecnie w szpitalu, gdzie dochodzi do siebie po operacji kolana.

74-letni Phil Collins unika medialnego zgiełku i rzadko udziela wywiadów. Od kilku lat nie pokazuje się również publicznie. Na muzycznej emeryturze może liczyć na wsparcie najbliższych, którzy zapewniają, że mimo problemów zdrowotnych muzyk nie traci pogody ducha.

Zobacz również: Produkcja "Ninja vs Ninja" wyjaśnia, jak doszło do wypadku na planie! Gwiazdor show ma złamany kręgosłup

Quiz. Te przeboje pokochali Polacy w PRL-u! Jak dobrze pamiętasz kultowe piosenki? Pytanie 1 z 10 Dokończ fragment przeboju „Gdzie ci mężczyźni?” Danuty Rinn. „Gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy, mmm, orły, sokoły, herosy? Gdzie ci mężczyźni na miarę czasów...” gdzie oni są? gdzie te chłopy? gdzie szukać ich? Następne pytanie