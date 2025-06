Miss Polonia 2025: Kto otrzyma tytuł najpiękniejszej Polki?

Konkursy piękności cieszą się ogromną popularnością. Niedawno poznaliśmy nową Miss World. W tegorocznym konkursie wysoką pozycję zajęła Maja Klajda. Piękna Polka już za chwile przekaże koronę Miss Polonia kolejnej zwyciężczyni. Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie. Jego historia sięga aż 1929 roku, a nazwę konkursu wymyślił Tadeusz Boy-Żeleński. Młode kobiety z całej Polski wysyłały swoje fotografie mając nadzieję, że to właśnie one przejdą do finałowej dziesiątki.

W tegorocznym konkursie o tytuł Miss Polonia walczyły aż 24 kandydatki z całej polski oraz... USA! W finale Miss Polonia zaprezentowały się: Oliwia Matecka, Dominika Żak, Martyna Eich, Amelia Mączka, Sylwia Berus, Adrianna Pala, Veronica Dziecina, Barbara Rogaczewska, Natalia Podgajecka, Wiktoria Kurek, Oliwia Nowosielska, Weronika Sienkiewicz, Gabriela Rogala, Klaudia Połuboczek, Dominika Dyrdał, Patrycja Rzepka, Nikola Próchniak, Maja Todd, Julia Lachowska, Aleksandra Jocz, Izabela Cieśla, Justyna Roguska, Ewelina Maciejewska, Julia Łuczak.

Miss Polonia 2025: Maja Klajda ma rady dla następczyni

Laureatki Miss Polonia reprezentują Polskę na różnych międzynarodowych wydarzeniach. Walczą o koronę najpiękniejszej podczas m.in. Miss Universe, Miss Europe, Miss Earth, Miss International czy Miss Baltic Sea & Scandinavia. Niedawno wielki sukces w konkursie Miss World osiągnęła Maja Klajda. Została wystana II Vice Miss oraz Miss World Europe. Niedawno podzieliła się swoją radą dla kolejnej Miss Polonia.

Być może zabrzmi to trochę jak truizm, bo to słowa często powtarzane, ale naprawdę uważam, że bycie sobą zawsze się obroni. Kandydatki muszą pamiętać, że po wygranej pełni się rolę Miss Polonia przez cały rok i nie da się tak długo udawać kogoś, kim się nie jest. Pamiętam, jak podczas castingów do tegorocznego konkursu organizatorzy dziwili się, że to właśnie ja jestem najbardziej surową osobą w jury, ale wynika to wyłącznie z tego, że dobrze wiem, jak ciężkiej pracy i jak dużego poświęcenia wymaga piastowanie tej roli. Tu trzeba na pewno grubej skóry, ale i umieć świetnie organizować sobie czas i być tej roli oddaną. Kandydatki muszą więc być pewne, że to naprawdę jest dla nich. Moja rada? Być pewną tego, po co się sięga, mieć w sobie duże pokłady życzliwości oraz samodyscypliny, ale przede wszystkim pozostać w tym wszystkim sobą - mówiła.

