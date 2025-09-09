"Pikantna mama" Kaczorowska tuż przed "Tańcem z Gwiazdami" spędzi czas z córkami

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-09-09 4:10

Agnieszka Kaczorowska (33 l.) już w niedzielę, 14. września stanie w szranki w parze ze swoim ukochanym, Marcinem Rogacewiczem i spróbują razem wytańczyć kryształową kulę oraz aż 300 tysięcy złotych - 200 dla "gwiazdy" i 100 dla tancerki. Przyda się, bo akurat wykańczają nowe, wspólne gniazdo...

Super Express Google News

Agnieszka Kaczorowska w "pikantnej" bluzeczce

Agnieszka Kaczorowska ostatnie chwile przed morderczym maratonem w "Tańcu z Gwiazdami" spędza ze swoimi córeczkami - 6-letnią Emilką i 4-letnią Gabrysią. Ani treningi, ani rozstanie z ojcem dziewczynek, Maciejem Pelą, nie przeszkodzą jej w spędzaniu z nimi czasu. Co prawda Kaczorowska i Pela nie doczekali się jeszcze rozwodu, ale oboje gorąco liczą, że wszystko załatwią na jednej rozprawie i wreszcie będą mogli iść każde w swoją stronę.

Zobacz również: Kaczorowska szaleje z Rogacewiczem. A Maciej Pela tańczy nad Wisłą z córkami. Ale one wyrosły! Mamy wideo

A Agnieszka Kaczorowska idzie w stronę kontrowersji. Ponoć jej warunkiem w "Tańcu z Gwiazdami" było to, że jej partnerem tanecznym w programie będzie jej nowy partner życiowy- niedawno rozwiedziony aktor, Marcin Rogacewicz. I tak oto kolejny raz życie prywatne Kaczorowskiej i "Taniec z Gwiazdami" będą się przeplatać... Ale nie za darmo. Tak naprawdę - tancerka bardzo sprytnie podeszła do tematu. Ona i Rogacewicz jako para mogą zgarnąć aż 300 tysięcy za wygraną, nie licząc oczywiście pensji obojga za każdy odcinek. To pozwoli im wykończyć dom, a i pewnie coś zostanie na drobne przyjemności.

Zobacz również: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz słodzą sobie w sieci. "Mam odciśnięte ciało po treningu z Tobą!"

Dlatego Kaczorowska podgrzewa atmosferę wokół siebie jak tylko potrafi. Liczy zapewne na głosy widzów, którzy kochają takie kontrowersje. Ostatnio na przykład wystroiła się w "pikantną" bluzeczkę...

Paparazzi przyłapali Agnieszkę Kaczorowska jako "spicy mamę"

Ostatnio Paparazzi przyłapali Agnieszkę Kaczorowską pod jedną z modnych restauracji na warszawskiej Saskiej Kępie. Tancerka i jej córeczki na spacer wybrały się w pasujących do siebie t-shirtach z napisami - zwłaszcza ten Kaczorowskiej zwrócił uwagę, bo dumnie ogłaszał światu: "Pikantna mama" ("spicy mama" z ang.). No cóż - nie da się ukryć.

Tancerka zabrała córki do restauracji na Saskiej Kępie. Po wizycie zabrała jedzenie na wynos i spacerowała modną, warszawską ulicą z Emilką i Gabrysią w pasujących stylizacjach. Słodko?

Galerię zdjęć paparazzi Agnieszki Kaczorowskiej znajdziecie w galerii pod tekstem

Agnieszka Kaczorowska. Tańcząca z córkami
48 zdjęć
Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli utrzymać rąk przy sobie. Tak zachowywali się na ramówce Polsatu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ