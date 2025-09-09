"Pikantna mama" Kaczorowska tuż przed "Tańcem z Gwiazdami" spędzi czas z córkami

Agnieszka Kaczorowska w "pikantnej" bluzeczce

Agnieszka Kaczorowska ostatnie chwile przed morderczym maratonem w "Tańcu z Gwiazdami" spędza ze swoimi córeczkami - 6-letnią Emilką i 4-letnią Gabrysią. Ani treningi, ani rozstanie z ojcem dziewczynek, Maciejem Pelą, nie przeszkodzą jej w spędzaniu z nimi czasu. Co prawda Kaczorowska i Pela nie doczekali się jeszcze rozwodu, ale oboje gorąco liczą, że wszystko załatwią na jednej rozprawie i wreszcie będą mogli iść każde w swoją stronę.

Zobacz również: Kaczorowska szaleje z Rogacewiczem. A Maciej Pela tańczy nad Wisłą z córkami. Ale one wyrosły! Mamy wideo

A Agnieszka Kaczorowska idzie w stronę kontrowersji. Ponoć jej warunkiem w "Tańcu z Gwiazdami" było to, że jej partnerem tanecznym w programie będzie jej nowy partner życiowy- niedawno rozwiedziony aktor, Marcin Rogacewicz. I tak oto kolejny raz życie prywatne Kaczorowskiej i "Taniec z Gwiazdami" będą się przeplatać... Ale nie za darmo. Tak naprawdę - tancerka bardzo sprytnie podeszła do tematu. Ona i Rogacewicz jako para mogą zgarnąć aż 300 tysięcy za wygraną, nie licząc oczywiście pensji obojga za każdy odcinek. To pozwoli im wykończyć dom, a i pewnie coś zostanie na drobne przyjemności.

Zobacz również: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz słodzą sobie w sieci. "Mam odciśnięte ciało po treningu z Tobą!"

Dlatego Kaczorowska podgrzewa atmosferę wokół siebie jak tylko potrafi. Liczy zapewne na głosy widzów, którzy kochają takie kontrowersje. Ostatnio na przykład wystroiła się w "pikantną" bluzeczkę...

Paparazzi przyłapali Agnieszkę Kaczorowska jako "spicy mamę"

Ostatnio Paparazzi przyłapali Agnieszkę Kaczorowską pod jedną z modnych restauracji na warszawskiej Saskiej Kępie. Tancerka i jej córeczki na spacer wybrały się w pasujących do siebie t-shirtach z napisami - zwłaszcza ten Kaczorowskiej zwrócił uwagę, bo dumnie ogłaszał światu: "Pikantna mama" ("spicy mama" z ang.). No cóż - nie da się ukryć.

Tancerka zabrała córki do restauracji na Saskiej Kępie. Po wizycie zabrała jedzenie na wynos i spacerowała modną, warszawską ulicą z Emilką i Gabrysią w pasujących stylizacjach. Słodko?

Galerię zdjęć paparazzi Agnieszki Kaczorowskiej znajdziecie w galerii pod tekstem