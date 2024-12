Pilny komunikat TVP! Chodzi o Sylwestra, klamka zapadła. Same konkrety!

Borys Szyc czekał z tym do śmierci ojca. Powiedział to dopiero teraz

To nie koniec?

Agnieszka Kaczorowska zakochana! Nie do wiary, w kim. Byłemu dobrze życzy

Co za wyznanie!

Otrzymaliśmy cały pilny komunikat TVP. Autorzy zaznaczają, że do końca roku zostało zaledwie 17 dni. Nie ma zatem już czasu na jakieś plotki. Dlatego Telewizja Polska przedstawiła same konkrety. "Nadszedł czas by ujawnić listę polskich gwiazd, które wraz z widzami Telewizji Polskiej powitają Nowy Rok na ultranowoczesnej i eksplodującej muzyką, kolorami oraz efektami specjalnymi scenie Sylwestra z Dwójką na Stadionie Śląskim! Początek wielkiej imprezy o godz. 20:00 w TVP2 oraz na https://vod.tvp.pl/" - czytamy na wstępie.

Zdradzamy zagraniczne gwiazdy sylwestra TVP! Dj BoBo i autorzy hitu "Italo Disco"

Poniżej przedstawiamy dalszą cześć pilnego komunikatu TVP. Jak widać nie zabraknie prawdziwych gwiazd, takich jak Michał Wiśniewski, Michał Szpak, Piasek, Tatiana Okupnik, Małgorzata Ostrowska czy zespół Feel. Dla tych, którzy chcieliby zobaczyć gwiazdy na żywo, na legendarnym Stadionie Śląskim w Chorzowie mamy dobre wiadomości - wstąp na imprezę jest bezpłatny!

W tę wyjątkową noc Stadion Śląski stanie się gigantycznym dancefloorem, na którym przez kilka godzin trwania sylwestrowego koncertu, muzyczne hity będą pulsować bez przerwy, łącząc ze sobą pokolenia muzyczne w repertuarze rozpiętym między hitami polskimi i światowymi – od lat 70-tych po współczesne przeboje! Na sylwestrowej scenie wystąpi plejada muzycznych gwiazd! M.in. obdarzony fantastycznym głosem kolorowy ptak polskiego show-biznesu Michał Szpak; kompozytorka, piosenkarka i autorka tekstów Lanberry; świętująca właśnie 20-lecie istnienia grupa Afromental; jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów w Polsce, wokalista, autor tekstów i aktor Andrzej Piaseczny, a także niezmiennie oryginalna i charyzmatyczna Tatiana Okupnik. W sylwestrową noc na Stadionie Śląskim nie zabraknie również prawdziwej „kobiety renesansu” – wokalistki, tancerki, aktorki Nataszy Urbańskiej; zwyciężczyni „The Voice Kids”, dziewczyny, która podbiła amerykański „Mam Talent!” Sary James oraz zespołu LemOn, który jak żaden inny potrafi poruszać najczulsze, emocjonalne struny u słuchaczy. Wystąpią również prawdziwi specjaliści od scenicznego show – człowiek-legenda Michał Wiśniewski; artystka, której energia od lat rozpala każdą scenę i każdą publiczność, czyli Majka Jeżowska, a także Blanka, wokalistka i tancerka, która udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych, reprezentantka Polski na 67. Konkursie Polski Eurowizji, a także autorka słynnego „bejba”, które na stałe weszło do kanonu wyrażeń związanych z popkulturą. Dla publiczności zgromadzonej na Stadionie Śląskim i widzów TVP największe hity zaśpiewają również takie legendy polskiej sceny muzycznej, jak Małgorzata Ostrowska, zespół Feel, Piersi, Wilki, Jacek Stachursky czy Papa D oraz przebojowi artyści młodszego pokolenia – Sarsa i Kamil Bednarek. Publiczność do tańca zagrzeje Staszek Karpiel-Bułecka! Nie zabraknie wchodzących gwiazd polskiej sceny muzycznej oraz utalentowanej „młodzieży”. Wśród nich wystąpią: kompozytor, autor tekstów, aranżer, DJ i producent muzyczny Tribbs; wokalistka, youtuberka i influencerka Wersow; artystka mająca na koncie występy przed takimi artystami jak Lionel Richie, Katy Perry czy Mel B. czyli Kaeyra; popularni wokaliści Filip Lato oraz Kuba Szmajkowski; finalistka „The Voice Kids” Carla Fernandes; objawienie festiwalu w Sopocie – grupa Emo oraz Sonia Maselik, nagrodzona w Opolu uczestniczka „Szansy na Sukces”. Część z nich w środę, 11 grudnia wzięła udział w nagraniu sylwestrowego spotu, którego premiera na antenach Telewizji Polskiej zaplanowana jest na 17 grudnia! Już teraz możecie zobaczyć foto relację z planu. Tradycyjnie na sylwestrowej scenie nie zabraknie muzycznych gwiazd zza granicy! Koniec 2024 roku widzowie TVP świętować będą z charyzmatycznymi Włochami z grupy The Kolors, którzy przebojem „Italodisco” zdominowali europejskie listy przebojów i zawładnęli tanecznymi parkietami oraz z „królem europejskiej sceny dance” – DJ BoBo! Kolejne polskie i zagraniczne gwiazdy Sylwestra z Dwójką, niech jeszcze przez chwilę zostaną niespodzianką, ale jedno jest pewne! Nadchodząca sylwestrowa noc będzie wspólnym świętem artystów i widzów, zarówno na stadionie, jak i przed telewizorami! Na koncert zapraszają Marszałek Województwa Śląskiego, Stadion Śląski oraz Telewizja Polska. Sylwester z Dwójką, wtorek, 31 grudnia, godz. 20:00, TVP2 oraz na https://vod.tvp.pl/ Stadion Śląski – wstęp na imprezę będzie wolny.

Sonda Sylwester 2024. Z którą stacją telewizyjną spędzisz tegoroczny wieczór? TVP Polsat TV Republika W ogóle nie będę oglądać telewizji