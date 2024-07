Pilny Krzysztof Rutkowski zdradza, jak idzie mu na studiach. Co za oceny!

Krzysztof Rutkowski od wielu lat spełnia się jako właściciel popularnego biura detektywistycznego oraz celebryta. W ostatnich latach gwiazdor w polskim show-biznesie jest prawdziwym lwem salonowym. Często można spotkać go na imprezach branżowych czy innych medialnych wydarzeniach. Na jaw wyszło jednak, że znajduje też czas na edukację.

Krzysztof Rutkowski chwali się ocenami na studiach

Krzysztof Rutkowski wiele lat temu ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Na początku tego roku detektyw w jednym z wywiadów z dziennikarzami wyjawił, że nadal się kształci. Parę miesięcy temu detektyw rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.

Rutkowski ponoć jeździ do Kutna na zajęcia, które odbywają się co dwa tygodnie. Mimo iż jest starszy od innych studentów, to nie ma z tym problemu. Nawet schlebia mu to, że jego młodsi koledzy czasem korzystają z jego wiedzy oraz ogromnego doświadczenia.

Za Krzysztofem już kolejny semestr oraz liczne egzaminy. Detektywowi poszło dobrze, że postanowił się tym pochwalić w sieci.

"Witam wszystkich serdecznie, prosto z Kutna. Dzisiaj dwa egzaminy zaliczone, 4 i 4,5, więc wynik bardzo dobry. We wtorek jeszcze jeden egzamin i rok mamy z głowy" - napisał w sieci Rutkowski.

W rozmowie z dziennikarzami portalu shownews.pl Rutkowski wyjawił, że już kilka razy próbował skończyć studia. Niestety praca i codzienne obowiązki mu to uniemożliwiły.

"Studiowałem prawo w Wiedniu. Ze względu na brak czasu i liczne akcje, które wtedy były prowadzone przeze mnie, nie dobiłem do brzegu. Studiowałem też w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Tych także nie skończyłem ze względu na obowiązki poselskie w tamtym czasie. Pomyślałem jednak, że tę sprawę trzeba dopiąć i zdobyć dyplom z tych kierunków, które są bliskie mojemu sercu" - powiedział dziennikarzom shownews.pl.

