Po śmierci Krystyny Sienkiewicz walczyli o jej majątek. Dom aktorki został zniszczony

Krystyna Sienkiewicz: Walka o spadek po aktorce

Krystyna Sienkiewicz była aktorką wyjątkową, która przyciągała fanów charyzmą i przyjaznym usposobieniem. Z licznymi nagrodami, szerokim gronem fanów i niepodważalnym talentem - Krystyna Sienkiewicz zdobyła w Polsce wielką popularność.

Do 2010 roku grała jeszcze w spektaklach, lecz w 2014 r. doznała udaru mózgu, a rok później zdiagnozowano u niej czerniaka oka. Zmarła 12 lutego 2017 roku w jednym ze szpitali w Warszawie. Aktorka odeszła na dwa dni przed 82. urodzinami. Przyczyną śmierci były komplikacje spowodowane infekcją układu oddechowego.

Artystka zostawiła po sobie spory majątek szacowany na 3 miliony złotych. Krystyna Sienkiewicz w testamencie przepisała wszystko swojemu swojemu bratankowi, Kubie Sienkiewiczowi. Decyzji do wiadomości nie chciała przyjąć przyrodnia siostra lidera Elektrycznych gitar, Anna. Do walki o spadek dołączyła również adoptowana przez Krystynę córka Julia, z którą od wielu lat kobieta się nie kontaktowała.

Krystyna Sienkiewicz: Dom aktorki został zrujnowany

Głośna sprawa o spadek po Krystynie Sienkiewicz toczyła się przez ponad cztery lata. Zgodnie z wolą zmarłej jej majątek trafił w ręce Kuby Sienkiewicza, z którym aktorka była w bardzo zażyłej relacji. W spadku otrzymał on m.in. dom artystki. Muzyk ruszył z remontem domu zaraz po zakończeniu wygranej dla siebie sprawy. W piwnicach posiadłości powstała sala prób o powierzchni 50 m2.

Sienkiewicz ma wobec tego miejsca bardzo ambitne plany. Chce stworzyć tam czytelnię dla seniorów, w której odbywać się będą również spotkania z autorami oraz głośne czytania poezji. Niestety, prace musiały zostać przerwane z powodu ubiegłorocznych silnych opadów deszczu. Muzyk opowiedział o tym w rozmowie z "Faktem".

Miałem tam urządzić czytelnię, ale na razie te plany są wstrzymane. W sierpniu ub. roku była wielka ulewa w Warszawie, która dotknęła tylko Bielany. I dom po ciotce zalało wówczas. Trochę zniszczeń się porobiło, bo woda w domu stała, więc trzeba było, to wszystko wypompowywać, a remont zaczynać od początku - wyjaśnił.

Wspomniał też, że chociaż życie nie oszczędzało Krystyny Sienkiewicz, to nigdy nie traciła pogody ducha i ogromnego poczucia humoru. Dla niego pozostała "przede wszystkim wybitną aktorką, pisarką i plastyczką". Sławną ciotkę wspomina niemal codziennie. Dba również o to, by pamięć o niej nie przeminęła.

