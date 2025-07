Magdalena Stępień (31 l.) zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w popularnym programie "Top Model" TVN. Głośno było również o jej związku i burzliwym rozstaniu z Jakubem Rzeźniczakiem (38 l.). Piłkarz porzucił modelkę, gdy ta była w zaawansowanej ciąży. Nie pogodziła ich nawet ciężka choroba syna.

Oliwier urodził się 16 lipca 2021 roku. Po pół roku okazało się, że chłopie zmaga się z rzadkim, złośliwym nowotworem wątroby. Magdalena Stępień na oczach całej Polski toczyła heroiczną walkę o życie synka. Wiele osób kibicowało chłopcu i z zapartym tchem wyczekiwało kolejnych wiadomości.

Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka robiła wszystko, by zapewnić chłopcu jak najlepszą opiekę medyczną. Dzięki internetowej zbiórce udało jej się wyjechać z maluszkiem do Izraela, gdzie miał przejść specjalistyczne leczenie. Niestety, mimo starań lekarzy Oliwiera nie udało się uratować. Zmarł 27 lipca 2022 roku.

Śmierć chłopca była ogromnym ciosem dla jego bliskich. Dodatkowo na pogrążoną w żałobie Magdalenę Stępień spadła fala hejtu. Kilka tygodni po odejściu chłopca, jego mama zaczęła udzielać się medialnie, co zdaniem niektórych "było nie na miejscu". Zarzucano jej, że robi karierę na zmarłym synku. Inni twierdzili, że zebrane na internetowej zrzutce pieniądze zabrała dla siebie. Żądali, by rozliczyła się z otrzymanych od internautów pieniędzy!

Jej zapewnienia, że pieniądze zostały wydane na leczenie Oliwiera nie wystarczyły dociekliwym internautom. Pod koniec lutego 2023 roku Magdalena zamieściła na swoim Instagramie zdjęcia faktur.

W środę minie czwarta rocznica urodzin Oliwiera, a za kilka dni trzecia rocznica jego przedwczesnej śmierci. Magdalena Stępień chcąc zamknąć pewien etap w swoim życiu, zdecydowała się na wywiad z Mateuszem Szymkowiakiem z portalu "Świat Gwiazd". W niezwykle poruszającej rozmowie wróciła do pamięcią do czasu po śmierci syna.

Naprawdę wolałabym umrzeć, niż drugi raz prosić o pomoc ludzi po tym, co przeżyłam. To jest coś, co chciałam, żeby wybrzmiało. To są mocne słowa, ale przysięgam, że prosić drugi raz i przeżywać to piekło? Nigdy w życiu, naprawdę, dlatego zabezpieczyłam siebie na tyle, ile mogłam. To samo powiedziałam mojej rodzinie, że nie chcę prosić nigdy już o pomoc. To nie wynika z tego, że ja się czegoś boję, że coś zrobiłam nie tak, tylko to, jakie miałam chwilami myśli, że już naprawdę myślałam, że to już jest koniec, że już nie dam rady, że tego nie dźwignę, to tylko ja wiem, co przeżywałam - powiedziała Stępień.