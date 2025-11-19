Półfinał pełen gwiazd! Kwiatkowski, Ania Karwan i pszona rozgrzeją widzów TVP2

W półfinałowym odcinku z dziesięciu uczestników wyłonionych zostanie pięciu finalistów, którzy będą walczyć o zwycięstwo w tegorocznym "The Voice of Poland". Oprócz młodych talentów, na scenie zaprezentują się również znani artyści.

"The Voice of Poland": wielkie atrakcje w programie

Pierwszym z nich jest Dawid Kwiatkowski. Wokalista wykona utwór "Dalej, Dalej!", który promuje film "Chopin, Chopin!", koprodukowany przez TVP. Teledysk do piosenki, opublikowany w serwisie YouTube, w ciągu miesiąca obejrzano już ponad milion razy, co pokazuje ogromną popularność artysty.

Kolejną gwiazdą wieczoru będzie Ania Karwan, która w tym sezonie dołączyła do grona trenerów programu. Artystka zaprezentuje swój najnowszy singiel "W to mi graj". Na Instagramie przyznała, że dopiero teraz czuje, że jest gotowa pokazać publicznie tę piosenkę.

Wiem, że bardzo dużo razy obiecywałam, że ta piosenka wyjdzie, ale ja też nie czułam w sobie gotowości, żeby ją pokazać. Wiem, że teraz bardzo dużo rzeczy naraz jest wydawanych, jest mnóstwo singli, mnóstwo płyt, ale ja nadal jestem fanką tej myśli, że artysta musi dojrzeć do tego, że pokazać swoją piosenkę, swoje dzieło, cokolwiek, na co pracuje się swoimi emocjami. Czuję, że dopiero teraz jestem na to gotowa. Daliście mi mnóstwo wiary w to i nadziei, że ta piosenka zostanie fantastycznie odebrana - wyznała na swoim Instagramie Ania Karwan.

Na scenie półfinału nie zabraknie również młodego wokalisty pszona, który zyskał popularność dzięki swojemu mini albumowi "lekko", wydanemu w czerwcu tego roku. Jego przebój "Zły" jest obecnie często emitowany w polskich stacjach radiowych, a sam artysta ma na TikToku ponad 800 tysięcy obserwatorów.

Dawid Kwiatkowski, Ania Karwan i pszona dołączają do listy muzycznych gości, którzy w ostatnich tygodniach pojawili się w "The Voice of Poland". Wcześniej na scenie talent show wystąpili między innymi Błażej Król, Sara James, Davina Michelle i Oskar Cyms.

Półfinałowa transmisja już w sobotę o godzinie 20:30 na TVP2 i w TVP VOD. Nie możecie tego przegapić!

