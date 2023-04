Sexy bikini zamiast fartucha

Półnaga Doda uszy się gotować w lepiance na Sri Lance [ZDJĘCIA]

4:20 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Doda (39 l.) to dziewczyna na medal. Choć na co dzień nie gotuje, dla nowego ukochanego zrobiła wyjątek. Na wakacjach na Sri Lance zapisała się nawet na specjalny kurs gotowania, by dopieszczać podniebienie Darka Pachuta (37 l.). Zobaczcie zdjęcia.