Zakochana Doda promienieje na Sri Lance! "Wreszcie facet, który do ciebie pasuje"

Doda na Sri Lance z ukochanym! Pokazała wspólne zdjęcia z Dariuszem Pachutem. To ten jedyny?!

Doda znana jest z burzliwego życia miłosnego. Rozwody z Radosławem Majdanem, a potem z Emilem Stępniem czy też rozstanie z Nergalem przebiegały w atmosferze pełnej skandali. Czyżby teraz 39-latka odnalazła prawdziwą miłość? Na to wskazuje jej promienna twarz i zakochany wzrok - piszą fani bez cienia wątpliwości. Doda od paru miesięcy spotyka się z Dariuszem Pachutem. 38-latek to były policjant, obecnie ratownik medyczny, miłośnik podróży i sportów ekstremalnych oraz górskich wspinaczek. Co ciekawe, poprzednio był związany ze znaną pogodynką Dorotą Gardias. Wszystko wskazuje na to, że z Dodą nadają na tych samych falach! Na najnowszych zdjęciach z podróży, które pokazała Dorota Rabczewska na swoim koncie na Instagramie, gwiazda wygląda na naprawdę szczęśliwą. "Jakie to piękne miejsce….😍wspaniała kultura , Niesamowita przyroda i jedzenie,ciekawa religia ,ichniejsze rytuały piękna i cała AJURWEDA to majstersztyk plus tyle magicznych miejsc do zwiedzania ze nie starczy nam tu dni" - napisała Doda.

Doda zaskoczyła nową miłością i stylizacją. "Doda, pięknie Ci tak. Naturalna i zakryta od stóp do głów a jednak piękna"

"Wreszcie facet, który do ciebie pasuje", "To spojrzenie na pierwszym zdjęciu mówi wszystko", "Bądźcie szczęśliwi" - piszą fani, ciesząc się szczęściem Dody. Inni chwalą jej egzotyczną stylówkę, tak nietypową dla piosenkarki. "Doda, pięknie Ci tak. Naturalna i zakryta od stóp do głów a jednak piękna" - napisała jedna z fanek. Czyżby Doda wkraczała w nowy, dobry rozdział swojego życia? Pozostaje życzyć powodzenia!

