Półroczny syn Hakiela i Serowskiej rozwala system! Romeo strzela minki jak prawdziwy amant!

Maleńki synek Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej jednym zdjęciem zmiótł konkurencję w sieci! Zaledwie półroczny Romeo czaruje w basenie, jak prawdziwy amant, buźkę ma tak mądrą, jakby już we wrześniu miał maszerować do szkoły. Wygląda na to, że szczęśliwi rodzicie naprawdę doskonale wiedzieli, jakie imię wybrać dla syna! Zobacz, jak wygląda teraz półroczny Romeo Hakiel w naszej galerii.