Polsat zaskoczył widzów. "Kevin sam w domu" we wrześniu! Kiedy emisja?

Świąteczne zwyczaje różnią się w zależności od regionu świata. W Szwecji tradycją stało się oglądanie specjalnej odsłony "Kaczora Donalda", natomiast w Polsce Boże Narodzenie nierozerwalnie kojarzy się z produkcjami "Kevin sam w domu" oraz "Kevin sam w Nowym Jorku". Jak jednak zareagować, gdy stacja telewizyjna serwuje nam ten zimowy klasyk tuż po zakończeniu wakacji?

"Kevin sam w domu" i jego fenomen. Od premiery minęło już ponad 35 lat

Film debiutował na ekranach w 1990 roku i z miejsca zyskał ogromną popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i globalnie. "Kevin sam w domu" przyniósł twórcom wielomilionowe zyski, a podobnym triumfem okazała się nakręcona w 1992 roku kontynuacja – "Kevin sam w Nowym Jorku". W ostatnim czasie miłośnicy serii przeżywają trudne chwile z powodu serii zgonów wśród obsady.

W styczniu zmarła filmowa matka Kevina, Catherine O'Hara. W minionych tygodniach odeszli również aktorzy z drugiej części: Brenda Fricker, grająca bezdomną z gołębiami w Central Parku, oraz Tim Curry, odtwórca roli Hectora, pracownika hotelu. Grający tytułową rolę Macaulay Culkin w tym roku skończył 46 lat.

Emisja filmów już we wrześniu. Polsat podał daty

Wielu widzów osłupiało na wieść o emisji "Kevina samego w domu" w pierwszej połowie września. Wyrazy zaskoczenia pojawiły się w mediach społecznościowych, między innymi w trakcie przerw reklamowych premierowego odcinka programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

W spocie promocyjnym Polsat ogłosił, że kultowa komedia zagości na antenie we wtorek, 8 września 2026 roku, o 20:35. Jakby tego było mało, dokładnie tydzień później, o tej samej godzinie, wyemitowany zostanie "Kevin sam w Nowym Jorku". Jaki jest powód tak wczesnej, jesiennej emisji? Telewizja Polsat jak na razie nie skomentowała tej decyzji.

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Widzowie komentują. Zagłosuj w sondzie, co uważasz

Wielu sympatyków filmu nie szczędziło słów zaskoczenia w komentarzach w sieci. Część z nich twierdzi, że nadawanie bożonarodzeniowego hitu we wrześniu to spora przesada, która może zniechęcić do tradycyjnego seansu w grudniu. Inni, choć początkowo zdumieni, w pełni popierają ideę przypominania ulubionych filmów przez cały okrągły rok. Nie brakuje też głosów sugerujących, że to swoista odpowiedź na występ Kuby Badacha, który zaśpiewał "Last Christmas" podczas minionego Top of The Top Sopot Festival 2026 na antenie innej stacji. Jedno pozostaje bezsporne: podczas najbliższych dwóch wtorkowych wieczorów przed telewizorami zasiądzie mnóstwo osób.

Sonda "Kevin sam w domu" latem: Hit, obejrzę Kit, poczekam do świąt Ile można?! Nie mam zdania