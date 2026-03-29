Polska aktywistka z ukochaną spodziewają się dziecka! Posypały się gratulacje! "Wspaniała wiadomość!"

Areta Szpura-Rylska tworzy szczęśliwy związek z Agnieszką Rylską

Areta Szpura-Rylska (34 l.) to polska aktywistka ekologiczna i działaczka społeczna. Przed laty współzałożyła firmę odzieżową Local Heroes, która była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek na świecie. Z czasem postanowiła skupić się głównie na działalności społecznej i edukacyjnej na rzecz zrównoważonego stylu życia oraz odpowiedzialnej konsumpcji. Promuje ideę less waste i zachęca do świadomych zakupów.

Aktywnie angażuje się w różne kampanie społeczne. Jest również autorką książki "Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety". Za swoją działalność w 2018 roku została laureatką plebiscytu Kobieta Roku magazynu "Glamour". Szpura-Rylska wspiera również społeczności LGBT. Nie ukrywa, że jest osobą biseksualną. Od ponad dekady tworzy szczęśliwy związek z Agnieszką Rylską.

Areta Szpura-Rylska przekazała radosną nowinę

W ostatni weekend marca panie podzieliły się ze swoimi obserwującymi radosną nowiną! Wkrótce na świecie pojawi się ich dziecko. Na Instagramie Areta z ukochaną zamieściły serię zdjęć. Na jednym z nich Agnieszka Szpura-Rylska z dumą prezentuje ciążowy brzuszek! Przy okazji zdradziły płeć oraz imię dziecka. Okazuje się, że spodziewają się dziewczynki.

Jesteśmy gotowe na nowy rozdział w naszym życiu. Latem pojawi się mała Mila - przekazały na Instagramie.

Pod postem od razu posypały się gratulacje. W komentarzach swojej radości nie kryły również gwiazdy polskiego show-biznesu! Wpisy dodały m.in. Julia "Maffashion" Kuczyńska, Zofia Zborowska, Lara Gessler czy Katarzyna Sokołowska:

Omg! Wspaniale gratulacje; Wspaniała wiadomość!; Już nie możemy się doczekać; Mila, przybywaj! Wszyscy czekają; Mega!! Łezka w oku! Gratulacje girls!

