Polska wycofa się z Eurowizji? Decyzja zapadnie po weekendzie. "Patrzymy na to, co się dzieje w EBU"

Katarzyna Kustra
2025-12-07 9:15

Zamieszanie wokół Eurowizji 2026 i rezygnacja z udziału kolejnych krajów sprawiło, że w przyszłorocznym konkursie wystąpi liczba państw od ponad 20 lat. I jak się okazuje niewykluczone jest, że zabraknie tam i Polski. TVP ma podjąć decyzję i ją ogłosić już pom weekendzie. "Patrzymy na to, co się dzieje w EBU" - podkreślił w rozmowie z mediami Kamil Kozbuch, wiceszef biura spraw korporacyjnych TVP ds. komunikacji.

Eurowizja 2026

i

Autor: AKPA Eurowizja 2026 - wynik sondy.
  • Eurowizja 2026 budzi kontrowersje z powodu udziału Izraela, co prowadzi do bojkotów.
  • Hiszpania, Holandia, Irlandia i Słowenia już wycofały się z konkursu.
  • Polska, początkowo potwierdzająca udział, rozważa rezygnację, a ostateczna decyzja TVP zostanie ogłoszona po weekendzie.
  • Czy Polska dołączy do krajów bojkotujących Eurowizję 2026? Sprawdź, co dalej z udziałem naszego kraju!

Eurowizja 2026. Kolejne kraje rezygnują ze swojego udziału w konkursie

Kolejny rok z rzędu Konkurs Piosenki Eurowizji wzbudza skrajne emocje. Jedni czekają na niego z zapartym tchem, inni bojkotują. A wszystko przez to, że do przyszłorocznego konkursu ponownie dopuszczono Izrael. Spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem wielu organizacji członkowskich należących do EBU - Europejskiej Unii Nadawców. Do tej pory rezygnację z Eurowizji 2026 ogłosiły już cztery państwa: Hiszpania, Holandia, Irlandia oraz Słowenia. Mówi się, że lada moment mogą do nich dołączyć również kolejne kraje, w tym Belgia, Portugalia i Islandia. A co z Polską? Okazuje się, że również TVP nie wyklucza żadnego ze scenariuszy. I choć na początku listopada Polska potwierdziła swój udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, to w świetle ostatnich wydarzeń i zamieszania wokół zbliżającego się konkursu, okazuje się, że sprawa nie jest tak oczywista. Przedstawiciel TVP w rozmowie z mediami podkreślił, że ostateczna decyzja dotycząca udziału Polski w Eurowizji 2026 zostanie ogłoszona po weekendzie.

Eurowizja 2026. Czy Polska wycofa się z udziału w konkursie?

Słowa Kamila Kozbucha, wiceszefa biura spraw korporacyjnych TVP ds. komunikacji wzbudziły wątpliwości fanów Konkursu Piosenki Eurowizji. W rozmowie z portalem Goniec.pl zapowiedział, że obecnie analizowane jest to, co dzieje się w EBU, a ostateczna decyzja zostanie ogłoszona po weekendzie. 

Analizujemy cały czas temat. Patrzymy na to, co się dzieje w EBU i w poniedziałek najprawdopodobniej wyjdzie od nas oświadczenie. Do tego czasu nie komentujemy

- powiedział Kozbuch. Z jego wypowiedzi wynika, że żadna z opcji nie jest wkluczona i w związku z tym może dojść do sytuacji, że Polska zrezygnuje z udziału w Eurowizji 2026

