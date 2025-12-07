Polska wycofa się z Eurowizji? Decyzja zapadnie po weekendzie. "Patrzymy na to, co się dzieje w EBU"

Eurowizja 2026 budzi kontrowersje z powodu udziału Izraela, co prowadzi do bojkotów.

Hiszpania, Holandia, Irlandia i Słowenia już wycofały się z konkursu.

Polska, początkowo potwierdzająca udział, rozważa rezygnację, a ostateczna decyzja TVP zostanie ogłoszona po weekendzie.

Czy Polska dołączy do krajów bojkotujących Eurowizję 2026? Sprawdź, co dalej z udziałem naszego kraju!

Eurowizja 2026. Kolejne kraje rezygnują ze swojego udziału w konkursie

Kolejny rok z rzędu Konkurs Piosenki Eurowizji wzbudza skrajne emocje. Jedni czekają na niego z zapartym tchem, inni bojkotują. A wszystko przez to, że do przyszłorocznego konkursu ponownie dopuszczono Izrael. Spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem wielu organizacji członkowskich należących do EBU - Europejskiej Unii Nadawców. Do tej pory rezygnację z Eurowizji 2026 ogłosiły już cztery państwa: Hiszpania, Holandia, Irlandia oraz Słowenia. Mówi się, że lada moment mogą do nich dołączyć również kolejne kraje, w tym Belgia, Portugalia i Islandia. A co z Polską? Okazuje się, że również TVP nie wyklucza żadnego ze scenariuszy. I choć na początku listopada Polska potwierdziła swój udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, to w świetle ostatnich wydarzeń i zamieszania wokół zbliżającego się konkursu, okazuje się, że sprawa nie jest tak oczywista. Przedstawiciel TVP w rozmowie z mediami podkreślił, że ostateczna decyzja dotycząca udziału Polski w Eurowizji 2026 zostanie ogłoszona po weekendzie.

Eurowizja 2026. Czy Polska wycofa się z udziału w konkursie?

Słowa Kamila Kozbucha, wiceszefa biura spraw korporacyjnych TVP ds. komunikacji wzbudziły wątpliwości fanów Konkursu Piosenki Eurowizji. W rozmowie z portalem Goniec.pl zapowiedział, że obecnie analizowane jest to, co dzieje się w EBU, a ostateczna decyzja zostanie ogłoszona po weekendzie.

Analizujemy cały czas temat. Patrzymy na to, co się dzieje w EBU i w poniedziałek najprawdopodobniej wyjdzie od nas oświadczenie. Do tego czasu nie komentujemy

- powiedział Kozbuch. Z jego wypowiedzi wynika, że żadna z opcji nie jest wkluczona i w związku z tym może dojść do sytuacji, że Polska zrezygnuje z udziału w Eurowizji 2026.