Polski miliarder dalej imprezuje. Paweł Marchewka nie skończył jeszcze świętowania!

W miniony weekend w mediach pojawiło się sporo informacji na temat bajecznych urodzin Pawła Marchewki. Miliarder imprezę wyprawił na Lazurowym Wybrzeżu. To właśnie tam zaprosił tłum gwiazd, między innymi Małgorzatę Rozenek-Majdan z ukochanym czy Joannę Przetakiewicz. Pojawili się też znani artyści, w tym: Nicole Scherzinger, Natasza Urbańska czy zespół Black Eyed Peas.

Polski miliarder Paweł Marchewka dalej imprezuje

Chociaż oficjalnie wydarzenie Pawła Marchewki miało zakończyć się w niedzielę, to na jaw wyszło, że nie wszyscy wrócili do swoich domów. W sieci cały czas na kontach Magdaleny Pieczonki czy Pauliny Piątek można zobaczyć, że impreza trwa.

Goście miliardera, którzy zostali we Włoszech, są obecnie na Sardynii. Dobrze zmontowana ekipa bawi się na pokładzie ogromnego jachtu. Zaproszeni goście schodząc z niego jedynie po to, aby udać się do drogiej restauracji czy skoczyć na luksusowe zakupy.

Kim jest miliarder Paweł Marchewka?

Paweł Marchewska przed laty założył firmę Techland, która odpowiada za produkcję gier komputerowych. Według magazynu "Forbes" biznesmen w ciągu 5 lat podwoił zyski, w 2023 roku miał 3,5 miliarda złotych. Teraz miliarder na koncie aż 7,9 miliarda złotych.

Żona Pawła Marchewki ma na imię Aleksandra i na co dzień pracuje w firmie ukochanego męża. Jak można dowiedzieć się z jej profilu na LinkedIn, pełni tam funkcję Acting Chief HR Officer oraz Executive Board Member. Żona Pawła jest prawniczką. W 2015 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim.

