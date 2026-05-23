Poruszające sceny w Sopocie. Hołd dla Stanisława Soyki wstrząsnął widzami

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-05-23 23:31

Polsat Hit Festiwal 2026 w Sopocie miał w tym roku szczególny, wyjątkowo wzruszający moment. Organizatorzy postanowili upamiętnić Stanisława Soykę - jednego z najwybitniejszych polskich artystów muzycznych, którego twórczość od lat porusza kolejne pokolenia słuchaczy. Na scenie pojawili się wszyscy artyści i zaśpiewali jeden z utworów Sojki. Co za emocje!

Stanisław Soyka uczczony na wielkiej scenie. Niezwykły moment festiwalu

Sopot od lat jest miejscem, gdzie muzyka łączy się z emocjami, a Polsat Hit Festiwal stał się jednym z najważniejszych wydarzeń rozrywkowych w Polsce. Tegoroczna edycja oprócz koncertów największych gwiazd przyniosła również momenty refleksji i wzruszenia. Jednym z nich było szczególne upamiętnienie Stanisława Soyki - artysty, którego dorobek na trwałe zapisał się w historii polskiej muzyki. Jego charakterystyczny styl, wrażliwość i niepowtarzalny głos sprawiły, że stał się ikoną, a jego utwory wciąż pozostają obecne w radiu i na scenach koncertowych.

Zobacz też: Poruszające słowa Justyny Steczkowskiej o Sojce. Tak go zapamiętała z Opola

Poruszające sceny w Sopocie. Hołd dla Stanisława Soyki wstrząsnął widzami

Podczas jednego z festiwalowych koncertów organizatorzy przygotowali specjalny segment poświęcony pamięci Stanisława Soyki. Na scenie pojawiły się archiwalne zdjęcia muzyka. Publiczność reagowała wyjątkowo emocjonalnie, a w hali panowała podniosła atmosfera.

Zobacz również: Szapołowska w czerni, Fijał z futrem w ręku i olśniewająca Steczkowska. Tłum gwiazd u Zienia

Artyści występujący tego wieczoru również oddali hołd zmarłemu muzykowi, wykonując jego jeden z najbardziej znanych utworów - "Tolerancja". Wykonanie spotykało się z ogromnym aplauzem, a wielu widzów nie kryło wzruszenia. Był to moment, w którym festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji i wspomnieniom.

Zobacz też: Rodzina Stanisława Sojki podjęła decyzję. Tego prokuratura ma nie ujawniać o śmierci gwiazdora

Stanisław Soyka przez lata był artystą wymykającym się jednoznacznym definicjom. Łączył jazz, pop i muzykę poetycką, tworząc własny, rozpoznawalny język muzyczny. Jego twórczość wyróżniała się emocjonalną głębią, dzięki czemu zyskał wierne grono odbiorców.

Zobacz też: Nowe gwiazdy w "Pytaniu na śniadanie"! Leon Myszkowski i Ksenia Ngo oraz Ada Fijał dołączają do TVP

Zobacz naszą galerię: Poruszające sceny w Sopocie. Hołd dla Stanisława Soyki wstrząsnął widzami

Poruszające sceny w Sopocie. Hołd dla Stanisława Soyki wstrząsnął widzami
Galeria zdjęć 20
Sonda
Czy wierzysz w życie po śmierci?
Justyna Steczkowska wspomina imprezy w Opolu. Bawiła się ze Stanisławem Sojką na imprezie do rana!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STANISŁAW SOJKA