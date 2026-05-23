Stanisław Soyka uczczony na wielkiej scenie. Niezwykły moment festiwalu

Sopot od lat jest miejscem, gdzie muzyka łączy się z emocjami, a Polsat Hit Festiwal stał się jednym z najważniejszych wydarzeń rozrywkowych w Polsce. Tegoroczna edycja oprócz koncertów największych gwiazd przyniosła również momenty refleksji i wzruszenia. Jednym z nich było szczególne upamiętnienie Stanisława Soyki - artysty, którego dorobek na trwałe zapisał się w historii polskiej muzyki. Jego charakterystyczny styl, wrażliwość i niepowtarzalny głos sprawiły, że stał się ikoną, a jego utwory wciąż pozostają obecne w radiu i na scenach koncertowych.

Zobacz też: Poruszające słowa Justyny Steczkowskiej o Sojce. Tak go zapamiętała z Opola

Poruszające sceny w Sopocie. Hołd dla Stanisława Soyki wstrząsnął widzami

Podczas jednego z festiwalowych koncertów organizatorzy przygotowali specjalny segment poświęcony pamięci Stanisława Soyki. Na scenie pojawiły się archiwalne zdjęcia muzyka. Publiczność reagowała wyjątkowo emocjonalnie, a w hali panowała podniosła atmosfera.

Zobacz również: Szapołowska w czerni, Fijał z futrem w ręku i olśniewająca Steczkowska. Tłum gwiazd u Zienia

Artyści występujący tego wieczoru również oddali hołd zmarłemu muzykowi, wykonując jego jeden z najbardziej znanych utworów - "Tolerancja". Wykonanie spotykało się z ogromnym aplauzem, a wielu widzów nie kryło wzruszenia. Był to moment, w którym festiwalowa zabawa ustąpiła miejsca refleksji i wspomnieniom.

Zobacz też: Rodzina Stanisława Sojki podjęła decyzję. Tego prokuratura ma nie ujawniać o śmierci gwiazdora

Stanisław Soyka przez lata był artystą wymykającym się jednoznacznym definicjom. Łączył jazz, pop i muzykę poetycką, tworząc własny, rozpoznawalny język muzyczny. Jego twórczość wyróżniała się emocjonalną głębią, dzięki czemu zyskał wierne grono odbiorców.

Zobacz też: Nowe gwiazdy w "Pytaniu na śniadanie"! Leon Myszkowski i Ksenia Ngo oraz Ada Fijał dołączają do TVP

Zobacz naszą galerię: Poruszające sceny w Sopocie. Hołd dla Stanisława Soyki wstrząsnął widzami

20

Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE