Przed pogrzebem wyszła na jaw prawda o Joannie Kołaczkowskiej! Zdecydowali się to opublikować

Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Kabaret Hrabi podał szczegóły

Joanna Kołaczkowska latami do łez rozbawiała Polaków. W kwietniu jednak przyszła wiadomość, która zmieniła wszystko. Kabaret Hrabi, z którym związana była zmarła artystka, zawiesił swoje występy z powodu ciężkiej choroby Joanny Kołaczkowskiej. Gwiazda zachorowała na raka (potem jej ciocia zdradziła, że chodziło o glejaka). Wszyscy mieli nadzieję na to, że artystka wyzdrowieje i wróci na scenę, by dalej dostarczać potężną dawkę dobrego humoru. Niestety jednak, 17 lipca okazało się, że Joanna Kołaczkowska nie żyje. Gwiazdę Kabaretu Hrabi w sieci żegnali artyści, politycy, a także zwykli fani, których miała całą rzeszę. Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej odbędzie się w poniedziałek, 28 lipca. Szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania niezwykłej artystki przekazali członkowie Kabaretu Hrabi.

Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Grób w niezwykłej kwaterze. Obok leży mistrz

Kochani, wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Asię - po swojemu, z uśmiechem i wzruszeniem, tak jakby tego chciała. Dlatego informujemy, że pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej odbędzie się w poniedziałek, 28 lipca 2025 r. w Warszawie. Dla tych, którzy chcą się pomodlić: Msza Święta żałobna zostanie odprawiona o godz. 11:00 Kościół św. Karola Boromeusza, ul. Powązkowska 14. Pożegnalna uroczystość świecka rozpocznie się o godz. 12:30. Sala ceremonialna – Cmentarz Wojskowy na Powązkach, ul. Powązkowska 43/45

- napisali w mediach społecznościowych kabareciarze. Zwrócili się też do żałobników z prośbą o nieprzynoszenie kwiatów i wsparcie Fundacji Avalon.

Przed pogrzebem Joanny Kołaczkowskiej pracownicy Polsatu ujawnili prawdę o artystce

Na długo przed pogrzebem Joanny Kołaczkowskiej odbyła się specjalna msza święta, podczas której ksiądz w poruszających słowach wspominał gwiazdę Kabaretu Hrabi. Także przed jej ostatnim pożegnaniem pracownicy Polsatu zdecydowali się napisać i opublikować swoje pożegnanie artystki. Ujawnili w nim prawdę o Joannie Kołaczkowskiej. Wiele osób znało ją z działalności scenicznej, ale nie każdy wiedział, jaka była prywatnie.

Asiu, z ogromnym bólem i smutkiem żegnamy Cię, nasza kochana Artystko o niepowtarzalnym talencie i sercu pełnym empatii, życzliwości i pogody ducha. Twoja obecność na scenie i poza nią była dla nas źródłem radości, inspiracji oraz inteligentnego humoru

- napisali pracownicy telewizji Polsat w specjalnym nekrologu.

Dziękujemy Ci za każdą wspólną chwilę, za Twoją obecność, za to, że byłaś z nami. Twoje odejście pozostawiło pustkę, której nie da się wypełnić. Ale wierzymy, że tam, gdzie teraz jesteś, rozbrzmiewa śmiech, który tak pięknie potrafiłaś wywoływać

- dodali.

W galerii prezentujemy zdjęcia Joanny Kołaczkowskiej z różnych lat życia