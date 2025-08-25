Przejmujący gest syna Stanisława Soyki. Tak pożegnał tatę Marcin Sojka

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-08-25 21:57

Śmierć Stanisława Sojki wstrząsnęła fanami i środowiskiem muzycznym. Najtrudniejsze chwile przeżywa jednak rodzina artysty. Szczególne poruszenie wzbudził wpis syna Marcina, który żegnając ojca, opublikował w sieci prosty, symboliczny gest.

W ubiegły czwartek zmarł Stanisław Soyka – wybitny muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów, którego twórczość przez dekady była obecna w życiu Polaków. Po jego odejściu w sieci pojawiają się kolejne wspomnienia i pożegnania. Najmocniej poruszył jednak wpis jednego z jego synów. 

Leć tato

Stanisław Soyka zostawił po sobie nie tylko wyjątkową muzykę, ale i czterech synów oraz bliskich, którzy żegnają go z czułością i wdzięcznością. Marcin Sojka opublikował grafikę z czarnym tłem i subtelną ikonką gołębia pokoju. W tle słychać było muzykę, a pod obrazem widniało jedno jedyne słowo: „Fly” – czyli „leć”.

Krótko, a jakże wymownie. W tym jednym słowie zawarła się zarówno zgoda na odejście, jak i tęsknota, która pozostaje. „Leć” – tam, gdzie nie ma bólu, tam, gdzie jest wolność i światło. Ten prosty gest stał się przejmującym symbolem miłości i tęsknoty.

Fala komentarzy i słów wsparcia dla rodziny Stanisława Soyki

Pod symbolicznym wpisem natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Fani, przyjaciele i ludzie ze świata kultury składali wyrazy współczucia i dziękowali za muzykę Stanisława Soyki. „Piękne pożegnanie. Jesteśmy z Wami w bólu”, „Jedno słowo, a tyle emocji”, „Leć Panie Stanisławie, na zawsze w naszych sercach” – pisali poruszeni internauci. Gest Marcina Sojki pokazuje, że czasem nie trzeba długich wpisów, by wyrazić najgłębsze uczucia.

Tak Soykę pożegnała córka chrzestna

W sieci pojawiły się także wzruszające słowa pożegnania od chrzestnej córki artysty. Podziękowała mu za wszystkie lata opieki, za miłość i wyjątkowe chwile, które na zawsze zostaną w jej pamięci:

Dziękuję za wszystkie wspólne chwile i za to, że zawsze mówiłeś do mnie: "moja córa Jula". Nasze ostatnie spotkanie to koncert w Jassmine 10.07.2025 i cieszę się na maksa, że mieliśmy cudną rozmowę w garderobie, gdzie powiedziałam Ci, jak jestem z Ciebie dumna… Żegnaj…

Jej wpis był kolejnym dowodem, że Sojka był nie tylko wybitnym muzykiem, ale też człowiekiem, który potrafił dawać bliskim ogrom ciepła.

Artysta, który unosił swoją muzyką

Stanisław Sojka przez lata tworzył muzykę, która poruszała i niosła słuchaczy ponad codzienność. Jego piosenki – takie jak „Tolerancja” czy „Cud niepamięci” – pozostają hymnem pokoleń, a jazzowe interpretacje poezji czy utwory religijne na zawsze wpisały się w historię polskiej kultury. Symboliczne „Fly”, którym pożegnał go syn, można odczytać właśnie w duchu twórczości Sojki. Jego muzyka zawsze była pełna przestrzeni, wolności i poszukiwania sensu. Teraz to słowo staje się metaforą jego życia i odejścia.

