Przerażająca relacja Edyty Folwarskiej po pożarze w Ząbkach. Mieszkanie Michałka spłonęło doszczętnie!

W sobotę wieczorem w Ząbkach pod Warszawą wybuchł ogromny pożar. Ogień pojawił się na dachu budynku przy ul. Powstańców 62 i błyskawicznie rozprzestrzenił się na kolejne części bloku. Dym było widać z odległości kilku kilometrów, a walka z żywiołem trwała wiele godzin. Na miejscu działało ponad 60 zastępów straży pożarnej, czyli około 300 strażaków. Pomocy medycznej udzielono kilku osobom, a jeden z ratowników trafił do szpitala. Zniszczeniu uległo ponad 200 mieszkań – dach nad głową straciło około 500 osób. Wśród nich są dzieci, rodziny, seniorzy, młode małżeństwa i osoby samotne.

Jedną z osób, które od razu ruszyły do pomocy, jest dziennikarka i pisarka Edyta Folwarska. To dla niej nie są anonimowi ludzie – zna część pogorzelców osobiście.

W tym bloku mieszkały dzieci, które chodzą z moim Tadziem do przedszkola – mówi Edyta. – Laura i Lena, bliźniaczki, które mój syn uważa za swoje dziewczyny. I Michałek. Michałek mieszkał z rodzicami na czwartym piętrze. Ich mieszkanie spłonęło doszczętnie. Wyszli z domu bez niczego. Mają tylko jedno ubranie.

Rodzice dzieci z przedszkola od razu się zorganizowali. Pomagają, jak mogą. Zbierają rzeczy, załatwiają mieszkania, kontaktują się ze sobą przez cały czas.

Cały czas mi się chce płakać, a to nie ja straciłam dach nad głową, tylko ci ludzie... To nie są osoby z Warszawy. Przyjechali tu z mniejszych miejscowości, żeby się osiedlić, znaleźć pracę. Ciepli ludzie, niezepsuci, o dobrych sercach. Trzymamy się razem. Jesteśmy zżyci. Znamy się od żłobka, czyli już od 5 lat. Oni nawet nie proszą o pomoc... Mówią: "Boże, jest nam tak wstyd". (...) W pomieszczeniach są teraz tony wody. Nikogo nie wpuszczają. Może dopiero za trzy, cztery dni. I może uda się coś uratować. W garażu spłonął jeden samochód. Inne udało się uratować. I był to samochód właśnie moich znajomych... Nie mają teraz niczego