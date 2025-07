- Mieszkańcy w większości znaleźli schronienie u swoich rodzin, przyjaciół, sąsiadów. Z całego serca dziękuję za tą wielką solidarność, za to wsparcie ze strony mieszkańców, To że się zmobilizowali, przynosili wszystko co jest potrzebne, nawet w nadmiarze - żywność, koce, materace, wodę. Dołożymy wszelkich starań, żeby udzielić maksymalnego wsparcia, oszacować jakie to są straty - czy budynek nadaje się do remontu, czy nie. Wstępnie mam nadzieję, że się nadaje, bo spaliła się czwarta i piąta kondygnacja i dach - dodała Zyśk.