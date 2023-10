Kolejna chryja u Królikowskich! Rozwiedli się?! Szczegóły bulwersują

Rafał Królikowski i Paweł Królikowski przez lata unikali skandali. Słynni bracia wiedli szczęśliwe życie u boku swoich żon - pierwszy u Doroty Mirskiej, drugi - u Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Trzy lata po śmierci gwiazdora serialu "Ranczo" wydało się, że miał on nieślubnego syna z pozamałżeńskiego romansu. Mimo tego Małgorzata Ostrowska-Królikowska mu wybaczyła i byli potem przez lata znakomitym małżeństwem. Wdowie po Pawle Królikowskim za to sen z powiek spędza ich syn - Antek Królikowski, który notorycznie pakuje się w jakieś kłopoty. Teraz z kolei wybuchła prawdziwa bomba dotycząca Rafała Królikowskiego. Aktor przez lata był mężem Doroty Mirskiej, z którą ma dwóch synów. Jeden z nich poszedł drogą ojca i także został aktorem. Wygląda na to, że mamy kolejną chryję u Królikowskich! - Rozwiedli się, zresztą Dorota zdążyła już mienić nazwisko - jeszcze do niedawna oficjalnie posługiwała się dwuczłonowym Mirska-Królikowska. Oczywiście, jak przy rozwodach bywa, nie zabrakło wielkich emocji. Ostatnie jednak, na czym zależy Dorocie i Rafałowi, to rozgłos - miał powiedzieć portalowi shownews.pl informator.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Rafała Królikowskiego, jego synów i brata