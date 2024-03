Roksana Węgiel i Kevin Mglej szykują się do ślubu

Roksana Węgiel i Kevin Mglej zaręczyli się już w zeszłym roku. W maju wokalistka oficjalnie potwierdziła to na Instagramie. Potem zdradziła jeszcze kilka tajemnic dotyczących jej ślubu. Roxie ujawniła m.in. to, że uroczystość odbędzie się w kościele i że po ślubie będzie nosić podwójne nazwisko. Artystka potwierdziła także to, że w związek małżeński wstąpi w 2024 roku. Ostatnio Roksana Węgiel zajęta jest występami w "Tańcu z gwiazdami". Niespodziewanie przez narzeczonego piosenkarka miała podpaść produkcji show. - On decyduje, z którymi mediami wolno jej rozmawiać. Większości wywiadów odmawia, co utrudnia pracę przy promocji show, którego przecież Roksana jest jedną z największych gwiazd... On też musi autoryzować wszystko, każdą wypowiedź. Zamknął ją w złotej klatce i broni dostępu, czego wszyscy w produkcji mają dosyć - mówił nam informator z otoczenia programu Taniec z gwiazdami". Później Kevin Mglej podjął radykalną decyzję i zniknął z mediów społecznościowych. - Kochani, droga osoby popularnej w Internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji - niech zrobią z zasięgami coś pożytecznego. Do znajomych odezwę się z konta prywatnego - oświadczył narzeczony Roxie. Mało kto wie, że mający barwną przeszłość Kevin Mglej nie był pierwszym chłopakiem Roksany Węgiel. Poprzedni partner piosenkarki pochodzi z Białorusi. Właśnie pojawiły się nowe wieści o mężczyźnie.

Kim jest poprzedni chłopak Roksany Węgiel? Daniel Yastremski mocno się zmienił

Zanim Roksana Węgiel związała się z Kevinem Mglejem, spotykała się z Danielem Yastremskim. Para poznała się podczas Eurowizji Junior. Konkurs zwyciężyła reprezentantka Polski, a pomiędzy nią i Białorusinem wybuchło silne uczucie. Związek jednak nie przetrwał próby czasu i dzielącej partnerów odległości. W międzyczasie Roksana Węgiel stała się jedną z największych polskich gwiazd. Okazuje się, że Daniel Yastremski także nie próżnuje i odnosi sukcesy. Od jego rozstania z Roxie minęło już niemal pięć lat. Portal Plejada.pl sprawdził, co słychać u byłego chłopaka polskiej wokalistki. "Uczestnik Eurowizji Junior, podobnie jak Roxie, aktywnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje go 50 tys. osób. Po dodawanych przez wokalistę wpisach można wywnioskować, że stale pracuje nad nowymi utworami. To, co zmieniło się jednak na przestrzeni lat, to jego wygląd, który z chłopca stał się młodym mężczyzną" - czytamy w serwisie. W naszej galerii prezentujemy, jak zmienił się Daniel Yastremski, poprzedni chłopak Roksany Węgiel. Myślicie, że bardziej pasował do Roxie niż Kevin Mglej?

