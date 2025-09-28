"Rolnik szuka żony": Rolnicy podjęli decyzje. Kogo zaprosili do kolejnego etapu programu?

Bohaterowie "Rolnik szuka żony" po pierwszych rozmowach do dalszego etapu zaprosili:

Roland zaprosił Katarzynę, Karolinę, Angelę, Aleksandrę S. oraz Anię K.,

Basia wybrała: Grzegorza, Michała, Adama, Pawła i Mateusza,

Gabriel zabrał na kolejne randki Klaudię, Dominikę, Oliwię, Karolinę i Weronikę,

Arek zdecydował, że chce bliżej poznać Patrycję S. (poznaną online), Julię, Patrycję Z., Olę oraz Patrycję G.,

Krzysztof postawił na Agnieszkę, Urszulę, Milenę i Natalię.

Kto dostał zaproszenie na gospodarstwo? Sprawdź, co wydarzyło się w 3. odcinku "Rolnik szuka żony".

Arek: piknik, rozmowy w cztery oczy i pierwsze deklaracje

Arek postanowił spędzić czas z kandydatkami podczas pikniku. Jako pierwszą na prywatną rozmowę zaprosił Julię, której nie szczędził komplementów. Pytał ją, czy czuje się faworytką i przyznał, że widzi ją wśród swoich wybranek:

Na pewno jesteś tą jedną z trzech.

Rozmowa zeszła nawet na temat… przyszłego wesela oraz tego, jak Julia wyobraża sobie wspólne życie i spotkania ze znajomymi. Po indywidualnych rozmowach Arek podjął decyzję – oprócz Julii zaprosił do siebie także Aleksandrę i Patrycję G.

To, że na ten moment mogę być uważana za faworytkę, może się zmienić. Tutaj nigdy nie ma 100% pewności

– skomentowała Julia.

Roland: randki, szczere wyznania i romantyczne gesty

Roland jako pierwszą zabrał na randkę Anię K.. Kandydatka wyznała, że nie chce całkowicie rezygnować z pracy:

Nie wyobrażam sobie, żeby całkowicie porzucić swój zawód, ale mogę mój etat zredukować.

Roland przyznał po spotkaniu:

Mam wrażenie, że się przy niej nie odnajdę. Ona jest bardziej skupiona na sprawach zawodowych.

Dużo cieplejsze emocje wzbudziła w nim Karolina, która już dostała zaproszenie na gospodarstwo. Mężczyzna jest nią oczarowany, a jej gotowość do przeprowadzki na wieś po studiach zrobiła na nim wrażenie.

Z Aleksandrą Roland snuł kulinarne plany, a podczas powrotu z randki para złapała się za ręce. Rolnik zdecydował, że ją też zaprosi na swoje gospodarstwo.

Do Karoliny i Aleksandry dołączyła Kasia. Ostatecznie Roland przyznał:

Gdybym teraz miał zaprosić kogoś na całe życie, to najbliżej byłoby mi do Oli.

Basia: trudne decyzje i niespodziewane odrzucenie

Basia zaczęła od spaceru z Adamem, jednak uznała, że mężczyzna zbyt się spieszy i… od razu odesłała go do domu. Choć Paweł wydał jej się bardzo pewny siebie, postanowiła dać mu jeszcze szansę.

Najdłużej rozmawiała z Michałem, przy którym – jak sama przyznała – czuje spokój. Michał komplementował jej charakter i podejście do życia. Z Grzegorzem rozmowa była lekka i pełna humoru. Mateusz z kolei stwierdził, że nie mógłby tak szybko przeprowadzić się do Basi, ale rolniczce spodobał się sposób, w jaki ten ją komplementował.

Do kolejnego etapu Basia zaprosiła Michała, Mateusza i Grzegorza.

Gabriel: faworytka już na starcie, szczere rozmowy i trudne wybory

Pierwszą rozmowę Gabriel odbył z Klaudią, która marzy o wiejskim weselu i przejeździe do kościoła… ciągnikiem.

Klaudia jest faworytką na chwilę obecną

– przyznał rolnik.

Dominika odkryła różnice w gustach muzycznych (ona woli mocniejsze brzmienia, Gabriel – disco polo). Karolina jest najmłodsza, co trochę niepokoiło rolnika. Oliwka opowiedziała o swojej działalności w mediach społecznościowych, drodze do ciałopozytywności i życiu po operacji bariatrycznej, jednak Gabriel zaznaczył:

Szukam żony i wolałbym, żeby strefa intymna była bardziej prywatna.

Z Weroniką Gabriel rozmawiał o przyszłości, podziale obowiązków i życiu z dala od sławy. Rolnik przyznał, że wybór był trudny, ale ostatecznie zaprosił Klaudię, Karolinę i Weronikę.

Krzysztof: szczerość ponad wszystko

Krzysztof pierwszą rozmowę odbył z Mileną, która przyznała, że jest gotowa na wielką życiową zmianę. Rolnik od razu na gospodarstwo zaprosił Agnieszkę, którą obdarzył czułym pocałunkiem w policzek.

Podczas rozmowy z Urszulą wyszło na jaw, że kobieta ma córkę, choć nie napisała tego w liście. Krzysztof nie ukrywał rozczarowania:

Nie lubię, jak ktoś coś ukrywa przede mną. Czułem, że jest coś na rzeczy.

Natalia to młoda mama, co Krzysztof podziwia, choć nie był pewny, czy zaprosi ją dalej. Ostatecznie rolnik wybrał Milenę i Agnieszkę.

Jestem zaskoczona decyzją Krzysztofa, że wybrał tylko dwie dziewczyny, a mógł trzy

– mówiła Milena.

Trzeci odcinek "Rolnik szuka żony" pokazał, że decyzje nie są łatwe, a kandydatki i kandydaci muszą być gotowi do całkowitej zmiany swojego życia. W kolejnym etapie bohaterowie programu będą sprawdzać, jak wygląda codzienność na wsi i czy uda im się stworzyć prawdziwy związek.

