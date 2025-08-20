"Rolnik szuka żony" 2025: znamy uczestników! Oto rolnicy, którzy powalczą o miłość w show TVP

Nowa edycja „Rolnik szuka żony” rusza już 14 września w TVP1 – znamy uczestników, którzy szukają swojej drugiej połówki.

W programie pojawi się pięcioro rolników i rolniczek – każdy z nich ma inną historię i marzenia o miłości.

Widzowie poznają Barbarę, Arkadiusza, Gabriela, Krzysztofa i Rolanda – czy to właśnie przed kamerami odnajdą szczęście?

Weselna inauguracja nowej edycji "Rolnik szuka żony"

Dziesiątego sierpnia ekipa randkowego programu TVP bawiła się na wyjątkowym weselu. Klaudia i Valentyn – para, która poznała się dzięki „Rolnikowi” – powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. To symboliczne otwarcie kolejnego sezonu, w którym widzowie ponownie będą śledzić historie o uczuciu, nadziei i codziennym życiu na wsi.

12 edycja "Rolnik szuka żony" startuje 14 września

Tym razem do programu "Rolnik szuka żony" zgłosiło się wielu śmiałków, ośmioro czekało na listy, ale na ekranie zobaczymy piątkę tych, którzy otrzymali ich najwięcej. Już od 14 września o godzinie 20:25 na antenie TVP1 widzowie będą mogli poznać bliżej Barbarę, Arkadiusza, Gabriela, Krzysztofa i Rolanda. Każdy z nich ma inną historię i inne marzenia, ale jedno pragnienie wspólne – znaleźć miłość, która przetrwa próbę czasu.

Zobacz też: Marta Manowska olśniła na ślubie Klaudii i Valentyna. Goście oniemieli na widok prowadzącej "Rolnik szuka żony"

Uczestnicy 12 edycji "Rolnik szuka żony"

Barbara – serce Kurpi

32-letnia Barbara to prawdziwa Kurpianka z krwi i kości. Na co dzień prowadzi z rodzicami gospodarstwo mleczne, a dodatkowo spełniła swoje marzenie z dzieciństwa i otworzyła agroturystykę. Hoduje konie, zachwyca się każdym nowo narodzonym cielakiem, a energię oddaje też kierując lokalnym zespołem folklorystycznym. Marzy o tym, by po ciężkim dniu wracać do domu, gdzie ktoś będzie czekał, by ją przytulić.

Arkadiusz – młody i ambitny

Arek, 24-latek z Lubelszczyzny, prowadzi z ojcem 30-hektarowe gospodarstwo warzywno-zbożowe. Uprawiają m.in. cukinię, dynię i ziemniaki. Wysoki, szczupły blondyn w wolnym czasie stawia na sporty zimowe i motoryzację. Szuka dziewczyny naturalnej, z poczuciem humoru, która ceni lojalność i szczerość.

Gabriel – tradycja i nowoczesność

31-letni Gabriel z Wielkopolski zarządza 60-hektarowym gospodarstwem, łącząc hodowlę bydła z uprawą zbóż. Od najmłodszych lat wiedział, że przejmie rodzinne obowiązki, a edukację łączył z pracą w gospodarstwie. Dziś marzy o podróżach – ale tylko z ukochaną u boku. W związku stawia na szczerość, rozmowę i wsparcie w trudnych chwilach.

Nie przegap: Tak gwiazdy "Rolnik szuka żony" olśniewały na ślubie Klaudii i Valentyna! To nie tylko Marta Manowska

Krzysztof – optymista z Podlasia

Krzysztof, 28-latek, prowadzi 100-hektarowe gospodarstwo na Podlasiu. Zajmuje się hodowlą bydła mlecznego i uprawą kukurydzy. Sam przyznaje, że obowiązków ma mnóstwo, ale nigdy nie traci pogody ducha. Lubi żartować i wierzy, że szczęściu trzeba czasem pomóc – dlatego pojawi się na ekranie w nowym sezonie.

Roland – rodzinne wsparcie

37-letni Roland mieszka w okolicach Łodzi, gdzie razem z rodzicami i babcią prowadzi ekologiczne gospodarstwo. Specjalizują się w warzywach: kalafiorze, kapuście, papryce i fasoli. W wolnych chwilach lubi rower, książki i zwiedzanie. Najbliżsi od dawna zachęcali go, by poszukał miłości w programie i teraz mocno wierzą, że dzięki temu spotka swoją wymarzoną partnerkę.

Kogo pokocha Polska?

„Rolnik szuka żony” to nie tylko telewizyjny hit, ale przede wszystkim opowieść o prawdziwych uczuciach, które rodzą się wśród pól, stajni i gospodarstw. Nowa edycja zapowiada się emocjonująco, bo każdy z bohaterów ma szansę napisać swoją własną, piękną historię. Już we wrześniu widzowie będą mogli zdecydować, komu najmocniej kibicują.

Zobacz w galerii zdjęcia wszystkich uczestników 12 edycji "Rolnik szuka żony"