Roxie w Kołobrzegu! Jej stanik zrobił większe show niż artyści na scenie

Chociaż niedawno Roksana Węgiel relaksowała się we Włoszech, nad malowniczym jeziorem Como, to nie trwało to długo – zaraz po powrocie znów wskoczyła w wir zawodowych obowiązków. W ostatni weekend lipca Roksana wzięła udział w Sun Festival w Kołobrzegu.

Internet oszalał na punkcie Węgiel. "Zamiast Roxie to Roksa"

W piątek Roksana Węgiel pojawiła się na scenie razem z Pawbeats Orchestra. Jej kreacja była elegancka i świetnie wpisywała się w charakter występu. Jednak to nie występ, a późniejsza stylizacja artystki przyciągnęła największą uwagę fanów.

Węgiel udostępniła na Instagramie relację, na której pozuje podczas koncertu jako widz. Tym razem postawiła na swobodny, ale bardzo zadziorny look – dżinsy zestawiła z czarnym stanikiem, a całość dopełniły czapka z daszkiem i połyskujący pasek. Stylizacja od razu wzbudziła żywe reakcje internautów. Roksana wie, jak robić show!

W komentarzach pod relacjami nie zabrakło zachwytów nad jej odwagą i sylwetką, choć pojawiły się też głosy zdziwienia. "A facet niezazdrosny!?!? Nieładnie Roxie!" - pisali zszokowani internauci.

Roksana Węgiel uwielbia drogie ubrania i dodatki

Roxie Węgiel nie oszczędza na ciuchach! Młoda gwiazda uwielbia luksus i często pokazuje się w ubraniach od topowych projektantów. Stylizacje za grube tysiące? Dla niej to codzienność! Każde wyjście to modowy pokaz – od błyszczących sukienek po markowe dodatki. Roxie wie, jak przyciągnąć wzrok i zrobić show niezależnie od tego czy jest akurat na czerwonym dywanie, czy na wakacjach.

