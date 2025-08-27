Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Podali datę. "Ostatnia rozprawa"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstanie

Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela długo tworzyli zgrany tandem. Nie tylko dzielili życie prywatne, lecz także zawodowe (razem prowadzili firmę). Z racji tego, że w małżeństwie to aktorka była gwiazdą i miała tzw. gwiazdorskie obowiązki, jej małżonek w dużej mierze odpowiadał za porządek w domu i opiekę nad dziećmi (dwoma córkami - Emilką i Gabrysią). Oczywiście uczestniczyła w tym także Agnieszka Kaczorowska, ale podział zadań w domu nie był taki, jak w wielu polskich domach, w których to kobieta w zdecydowanej większości odpowiada o ognisko domowe. Informacja o tym, że gwiazda "Klanu" i tancerka "Tańca z Gwiazdami" rozstaje się z mężem, pojawiła się na początku października 2024 roku. Potem w programie Kuby Wojewódzkiego Agnieszka Kaczorowska potwierdziła, że jej związek z Maciejem Pelą się zakończył. Ale nie formalnie. Tu zaczęły się schody.

Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. "Właśnie wyznaczono termin pierwszej rozprawy rozwodowej"

Aktorka była bowiem pochłonięta pracą, przede wszystkim w "Tańcu z Gwiazdami". Przypomnijmy, że w ostatniej edycji Agnieszka Kaczorowska wróciła do show i tańcząc w parze z Filipem Gurłaczem dotarła do finału "TzG". Ostatecznie duet musiał uznać wyższość pary Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke.

Sprawa ugody i rozwodu stanęła w martwym punkcie. Agnieszka, pochłonięta przygotowaniami do programu, przestała się odzywać. Ustalenia dotyczące ugody nie zostały przez nią spełnione - ja ze swojej strony wywiązałem się ze wszystkich zobowiązań, wziąłem na siebie opłacenie kredytu na dom, ona miała zabrać swoje rzeczy, nie zrobiła tego. Nie będę jednak uprzedzał jej ruchów, nie zamierzam składać pozwu rozwodowego

- żalił się w rozmowie z Pudelkiem Maciej Pela. Wygląda jednak na to, że rozwodowy pociąg znacznie przyspieszył. jak informuje wspomniany portal, "właśnie wyznaczono termin pierwszej rozprawy rozwodowej - 3 listopada 2025 roku".

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz słodzą sobie w sieci. "Mam odciśnięte ciało po treningu z Tobą!"

Mam nadzieję, że to będzie pierwsza, a zarazem ostatnia rozprawa

- skwitował ciągle jeszcze aktualny mąż Agnieszki Kaczorowskiej.

