Ostatnie marzenie Ryszarda Poznakowskiego. Udało się je spełnić. Wzruszające sceny nad morzem

Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego. Piotr Kuźniak zaśpiewał utwór "Byłaś tu"

Ryszard Poznakowski znany był przede wszystkim z występów w zespole Trubadurzy. To on był "mózgiem" tej legendarnej kapeli i - obok Krzysztofa Krawczyka - najbardziej znaną twarzą. W ostatnich latach jednak słynny kompozytor nie występował już z Trubadurami. Cały czas był jednak aktywny - pojawiał się gościnnie na koncertach innych zespołów (m.in. Budki Suflera), a przede wszystkim grał w grupie "Poznakowski Band" razem ze swoim wieloletnim przyjacielem - Piotrem Kuźniakiem, również znanym m.in. z zespołu Trubadurzy. To właśnie on przejmująco zaśpiewał na pogrzebie Ryszarda Poznakowskiego utwór "Byłaś tu". W rozmowie z "Super Expressem" Piotr Kuźniak zdradził, że był u przyjaciela trzy tygodnie przed jego śmiercią. - To był mój największy przyjaciel, bo to był jedyny człowiek, który podał mi rękę i prowadził mnie ten cały tutaj układ artystyczny tego show biznesu - mówił nam artysta.

Blisko współpracujący i z Piotrem Kuźniakiem, i Ryszardem Poznakowskim menadżer Jakub Kaczmarek powiedział nam o ostatnim marzeniu Ryszarda Poznakowskiego. Chodziło o koncert. Słynny Trubadur bardzo chciał wystąpić na molo w Sopocie. Wydawało się, że to marzenie z gatunku mission impossible. Udało się je jednak spełnić! Widzowie mogli zobaczyć wzruszające sceny nad morzem.

Ryszard był już mocno schorowany, ale wymarzył sobie ten występ. Problem był taki, że na sopockim molo tego typu koncerty nie były raczej organizowane. Okazało się jednak, że akurat postawili tam scenę. Wykorzystaliśmy zatem szansę i udało nam się zorganizować piękny koncert Piotra i Ryśka. Było to ostatni występ Ryszarda Poznakowskiego. Potem jeszcze grał gościnnie z innymi artystami, ale w 2023 roku na molo w Sopocie po raz ostatni zobaczyliśmy go z jego kapelą

- zdradził nam Jakub Kaczmarek.

Ryszard Poznakowski miał 78 lat. Skomponował wiele nieśmiertelnych przebojów, m.in. "Chałupy welcome tu", "Mały księżę", "Gdzie się podziały tamte prywatki", "Znamy się tylko z widzenia" czy "Przyjedź mamo na przysięgę". W Trubadurach grał przez 38 lat.

