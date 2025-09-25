Sanah podczas koncertu ściągnęła buty i... oddała je fance! "Mogą trochę śmierdzieć"

Snah wyprzedaje koncerty w kilkadziesiąt minut!

Sanah (28 l.) od kilku lat należy do grona najpopularniejszych artystów w Polsce. Jako jedna z niewielu gwiazd młodego pokolenia wypełnia stadiony po same brzegi! Zuzanna Grabowska, bo tak naprawdę się nazywa, zaczynała m.in. od coverów piosenek Dawida Podsiadło. Dziś nagrywa z nim piosenki i występuje na scenie.

Bilety na koncerty Sanah wyprzedają się w kilkanaście minut. Kilka miesięcy temu poinformowała, że we wrześniu zagra dwa koncerty na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Fani rzucili się na bilety, a ich idolka została pierwszą polską artystką, która wyprzedała wyprzedała PGE Narodowy. I to dwa razy.

Sanah oddała fance swoje "śmierdzące" buty

W miniony weekend Sanah opanowała Warszawę. Pierwszy z koncertów odbył się w piątek, 19 września. Przyciągnął on aż 65 tys. osób! Piosenkarka zaśpiewała swoje największe przeboje. Nie zabrakło również niespodzianek oraz gości specjalnych. Młodej artystce podczas występu towarzyszyli m.in. Grzegorz Skawiński, Kasia Nosowska, Kuba Badach, Natalia Szroeder i Mela Koteluk. W pewnym momencie pojawił się również mąż Sanah, który wjechał na scenę na traktorze!

Sama Sanah postanowiła sprezentować jednej z fanek swoje... buty! Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak ściąga obuwie i z uśmiechem podaje je dalej. Wcześniej jednak ostrzegła nową właścicielkę czarnych szpilek!

Ja mam rozmiar 36,5. Ty masz rozmiar 36? No to proszę, to są buty dla ciebie. Uwaga, bo mogą trochę śmierdzieć. Nie są najczystsze... - powiedziała z uśmiechem.

