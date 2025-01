Sara James wycofała się z Eurowizji. Teraz się tłumaczy. "Najtrudniejsza decyzja"

Jacek Borkowski chodzi o kulach. Operacja była potrzebna na już. "Łykałem i przechodziło" - do czasu

Grał niemal do końca

14 stycznia 2025 r. Telewizja Polska, podczas specjalnej konferencji, zaprezentowała wokalistów, którzy będą walczyć o możliwość udziału najpierw w półfinale, a później finale Eurowizji 2025. Konkurs odbędzie się w maju w szwajcarskiej Bazylei.

Jeszcze nie znamy reprezentanta czy reprezentantki naszego kraju w tegorocznej Eurowizji, ale wiadomo, spośród jakich wykonawców widzowie wybiorą tego jedynego! Bo to do was należy decyzja. Tym razem wszystko w rękach głosujących Polaków. Pewne jest, że w konkursie nie wystartuje nastoletnia Sara James.

Eurowizja 2025. Sara James wycofała się z udziału wyborach reprezentanta Polski

Jak informował Super Express, Sara James nie weźmie udziału w walkach o Eurowizję. Nasze doniesienia potwierdziła sama piosenkarka. Wydała krótkie oświadczenie, które możecie znaleźć na jej instagramowym koncie. Załączamy je niżej.

Kochani, nie sądziłam że na początku roku będę musiała wraz z moim teamem podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w moim dotychczasowym życiu zawodowym. Eurowizja była dla nie wielkim marzeniem, wyzwaniem i ogromną szansą. Dlatego z ciężkim sercem muszę Was poinformować, że zdecydowałam się wycofać z tegorocznej edycji konkursu - napisała Sara.

Wokalistka zamieściła też anglojęzyczną wersję wpisu. Posypały się komentarze.

Internauci komentują

Sara James, choć bardzo młoda, działa na rynku muzycznym już od kilku lat. Zaczynała jako dziecko. W 2021 r. wygrała "The Voice Kids". Miała wtedy 13 lat. W tym samym roku wystąpiła w finale Eurowizji dla dzieci. Zdobyła doskonałe drugie miejsce.

Czas na powtórkę w dorosłym konkursie? Fani Sary bardzo by tego chcieli. Ale to jeszcze nie jest ten moment.

Sara chciała zmienić piosenkę, bo nie była zadowolona z utworu, który wcześniej zgłosiła. Regulamin na to nie pozwala, więc zrezygnowała z konkursu - udało nam się dowiedzieć.

Wielbiciele James są niepocieszeni, ale niektórzy z komentujących doceniają odpowiedzialną decyzję Sary.

"Kicia taka mądra" - napisała Margaret. Inni dodali:

"Odpoczywaj Sara! Jeszcze nam zawojujesz w tym eurowizyjnym światku!", "Wróć do nas za rok z jeszcze mocniejszą propozycją!", "Bardzo dojrzała decyzja, czekamy na ciebie w następnych latach Sara", "Sara w tak młodym wieku osiągasz takie szczyty, że jeszcze zdążysz nas reprezentować na Eurowizji ze świetną piosenką", "Szkoda straszna", "Trzymaj się Sara! Bardzo dojrzała decyzja. Do zobaczenia na Eurowizji wkrótce".

Finaliści preselekcji. Eurowizja 2025

To oni powalczą o wyjazd do Bazylei i możliwość pokazania się widowni z całej Europy:

Chrust, "Tempo"

Dominik Dudek, "Hold the light"

Marien, "Can't hide"

Daria Marx, "Let it burn"

Sonia Maselik, "Rumours"

Janusz Radek, "In Cosmoc Mist"

Swada x Niczos, "Lusterka"

Justyna Steczkowska, "Gaja"

Kuba Szmajkowski, "Pray"

Tynsky, "Miracle"

