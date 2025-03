Schorowana Sara James odwołuje występy! Dostała zalecanie od lekarzy

O tym, że Sara James ma niesamowity talent, nie trzeba nikogo przekonywać. Ma dopiero 16 lat, a podbiła już serca nie tylko polskiej, ale również zagranicznej publiczności. Ponad trzy lata temu nastolatka zachwyciła jurorów oraz widzów czwartej edycji "The Voice Kids". Młodziutka wokalistka szybko zawładnęła polską sceną muzyczną i obecnie jest jedną z największych gwiazd w Polsce.

W 2022 roku Sara James zdecydowała się na krok, który otworzył jej drzwi do międzynarodowej kariery. Wystąpiła w amerykańskim talent show "America’s Got Talent". Podczas przesłuchań zaśpiewała "Lovely" Billie Eilish i zachwyciła jurorów – Simon Cowell przyznał jej Złoty Przycisk.

W ostatnim czasie Sara nie mogła narzekać na brak pracy. Była jedną z gwiazd "Sylwestra z Dwójką". Na scenie Stadiony Śląskiego zaśpiewała nieśmiertelny przebój Glorii Gaynor "I Will Survive". Zrobiła to w fenomenalnym stylu!

W pierwszych tygodniach 2025 roku Sara przygotowywała się do ważnego wydarzenia. Fani jej talentu od dawna mają nadzieję, że Sara będzie reprezentować Polskę w konkursie Eurowizji. W tym roku prawie się udało. Jednak młoda gwiazda ostatecznie wycofała się z uczestnictwa w polskich preselekcjach.

James skupiła się za to promocji debiutanckiego albumu "Playhouse". Niestety, jej plany przerwała choroba. Na Instagramie opublikowało oświadczenie, w którym przekazała niepokojące informacje. 16-latkę dopadła choroba, przez którą musiała odwołać wszystkie plany, w tym występy.

Niestety, sezon chorobowy dopadł i mnie. Po konsultacji z lekarzem okazało się, że to panująca grypa. Ze względu na mój stan zdrowia dostałam zalecenie, by nie wychodzić z domu, więc z przykrością muszę odwołać nadchodzące w najbliższym czasie działania, w szczególności wyjazd zimowy do Francji - napisała Sara.