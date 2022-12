W piątek, 16 grudnia, miała miejsce uroczysta premiera monologu Krystyny Jandy "MY WAY". Odbyła się ona w Teatrze Polonia w Warszawie. Podczas uroczystego wieczoru, który Krystyna Janda przygotowała z okazji swoich 70. urodzin, aktorka opowiadała ze sceny o początkach swojej kariery, budowie Teatru Polonia i Och-Teatru, a także swoich przyjaciołach.

- To jest duży stres, bo takiej formy chyba nikt w Polsce jeszcze nie zrobił. To jest normalny pełnowymiarowy spektakl teatralny, który - mam nadzieję - będę grała jakiś czas. To nie jest jednorazowy prezent urodzinowy. To jest jeden z wieczorów, które będą grane regularnie w tym teatrze i w różnych miejscach w Polsce, skąd przyszły już zaproszenia - opowiadała cytowana przez portal Jastrząb Post Krystyna Janda o monologu scenicznym "MY WAY".

Plejada gwiazd na premierze monologu Krystyny Jandy "MY WAY"

Jak mówiła autorka monologu scenicznego "MY WAY", Krystyna Janda, podczas spektaklu dba ona o utrzymywanie atmosfery przyjaźni z widownią. 16 grudnia, na dwa dni przed 70. urodzinami aktorki, odbyła się uroczysta premiera spektaklu, na której pojawiły się gwiazdy. Na wydarzeniu królowała czerń - ten kolor upodobała sobie nie tylko Krystyna Janda, ale i Beata Ścibakówna, Małgorzata Foremniak (w garniturze z czerwonymi wstawkami), Lidia Popiel, Katarzyna Montgomery czy Magdalena Zawadzka. Na klasyczne stylizacje postawili m.in. Janusz Gajos i Maria Dębska. Uwagę przykuwała kwiatowa sukienka maxi Marty Kuligowskiej, garnitur Szymona Majewskiego oraz wzorzysta apaszka Barbary Borys-Damięckiej. Prawdziwym zaskoczeniem była jednak stylizacja Emilii Krakowskiej. Gdy zdjęła ona futrzany płaszcz, oczom wszystkich ukazała się bowiem czerwona kreacja, która wyróżniała się na tle innych. Emilia Krakowska dobrała do niej srebrną biżuterię oraz czarne dodatki, miała na sobie także białe okulary. Jak wypadła?

