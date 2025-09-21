Sekcja zwłok i pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego. Przepisy są bezwzględne

Żona Ryszarda Rynkowskiego, Edyta Rynkowska, zmarła nagle 18 września w wieku 52 lat w Brodnicy, w mieszkaniu swoich rodziców, gdzie czasowo mieszkała z mężem.

Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w śmierci, a sekcja zwłok zaplanowana na 22 września ma ustalić dokładną przyczynę zgonu.

Wyniki sekcji zwłok są kluczowe do ustalenia terminu pogrzebu, który zgodnie z przepisami nie może odbyć się przed ustaleniem przyczyny śmierci.

Standardowy czas oczekiwania na wyniki sekcji zwłok wynosi od 7 do 14 dni, co pozwoli rodzinie podjąć decyzje dotyczące pochówku.

Nie żyje żona Ryszarda Rynkowskiego. Policja przyjechała na miejsce zgonu

Edyta Rynkowska nie żyje od 18 września. Żona słynnego wokalisty miała tylko 52 lata. Jej śmierć wstrząsnęła zarówno lokalną społecznością, jak i fanami Ryszarda Rynkowskiego z całej Polski. Kobieta zmarła w jednym z mieszkań w Brodnicy. Był to lokal jej rodziców, ale państwo Rynkowscy mieszkali w nim podczas remontu, który trwał w ich domu znajdującym się pod miastem. Na miejsce zgonu przyjechała policja. Po oględzinach wstępnie wykluczono udział osób trzecich w śmierci Edyty Rynkowskiej. Prawdopodobnie przyczyną zgonu była choroba. Szczegółowe wiadomości jednak podane zostaną dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok, która zaplanowana jest na poniedziałek, 22 września.

Po oględzinach zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego prokurator zdradziła prawdę! Bardzo rzadkie zjawisko

Były przeprowadzone oględziny miejsca ujawnienia zwłok, jak i samych zwłok. Zewnętrzne. Natomiast lekarz nie poda przyczyny zgonu, jeśli nie będzie oględzin wewnętrznych, czyli popularnie mówiąc - sekcji

- poinformowała portal Plejada.pl prokurator Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Kwestia sekcji sekcji zwłok ma ogromne znaczenie w kontekście pogrzebu żony Ryszarda Rynkowskiego.

Kiedy pogrzeb i wyniki sekcji zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego? Przepisy są bezwzględne

Przeprowadzenie sekcji zwłok to jedno, a jej wyniki - drugie. Niestety czas oczekiwania na nie bywa bardzo długi. Akurat w przypadku Edyty Rynkowskiej wydaje się, że wnioski po sekcji zwłok poznamy szybko. Dopiero po wynikach będzie można zorganizować pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego. Przepisy są bezwzględne.

Nie żyje Edyta Rynkowska. Ukochana żona Ryszarda Rynkowskiego miała zaledwie 52 lata

W standardowych przypadkach ile czasu czeka się na wyniki sekcji zwłok, zależy od kilku czynników, ale najczęściej okres ten mieści się w granicach 7-14 dni. W wielu placówkach medycznych i zakładach medycyny sądowej, wyniki są dostępne już po tygodniu od wykonania sekcji. To właśnie ten czas pozwala rodzinom na podjęcie decyzji dotyczących pochówku – prawo nie zezwala bowiem na kremację czy pogrzeb, dopóki nie zostanie ustalona przyczyna śmierci w przypadkach, które wymagały sekcji zwłok

- czytamy na stronie zakładu pogrzebowego EFEZ.

Jeśli chodzi o sekcje zwłok u znanych osób, to ostatnio przeprowadzono ją np. po śmierci Stanisława Sojki. Artysta zmarł 21 sierpnia. Cztery dni później odbyła się sekcja zwłok. Pogrzeb z kolei miał miejsce 8 września, czyli dwa tygodnie po sekcji i 18 dni po śmierci.

W galerii prezentujemy, jak żona Ryszarda Rynkowskiego zmieniała się na przestrzeni lat