Od wielu lat Krzysztof Ibisz króluje na ekranach telewizorów. Prowadził niezliczoną ilość programów rozrywkowych, koncertów i gal, a jego uśmiech oraz charakterystyczny styl stały się niemal wizytówką Polsatu. Widzowie od lat zadają sobie pytanie: jak to możliwe, że Ibisz praktycznie się nie starzeje? W najnowszym wywiadzie dla "Super Expressu" prezenter wreszcie uchylił rąbka tajemnicy.

Ibisz zdradza sekret młodego wyglądu!

Krzysztof Ibisz przyznał, że jego recepta na młody wygląd i niespożytą energię nie sprowadza się wyłącznie do ćwiczeń czy diety.

Moim zdaniem, lubienie ludzi, ciekawość świata i chęć wiecznego uczenia się nowych rzeczy. Chyba te trzy rzeczy, chociaż jeszcze styl życia też jest nie bez znaczenia - zdradził "Super Expressowi".

Według prezentera najważniejsze jest pozytywne nastawienie do życia. To właśnie ono sprawia, że czuje się dobrze sam ze sobą, a uśmiech nie znika z jego twarzy.

Nie bez znaczenia pozostaje też zdrowy tryb życia. Ibisz od lat dba o dietę i aktywność fizyczną. Stawia na równowagę i świadome podejście do codziennych wyborów np. żywieniowych.

Jego sposób na młodość nie ogranicza się jednak tylko do zdrowia fizycznego. Równie ważna jest mentalność. Prezenter podkreśla, że ciekawość świata i nieustanne uczenie się to klucz do utrzymania świeżości ducha. Fani od lat żartują, że Ibisz zna sekretny eliksir młodości. Sam gwiazdor jednak przyznaje, że recepta jest prostsza, niż mogłoby się wydawać.

Rozmawiała Julita Buczek

