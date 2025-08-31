Siostry Kafar to Julia i Zuzanna z Piotrkowa Trybunalskiego, które zaczęły muzyczną karierę od TikToka.

W 2025 roku wystąpiły w Debiutach na festiwalu w Opolu z autorską piosenką „Oj biedna”. Zagrały też na koncercie „Nasza Solidarność” obok Dody, Steczkowskiej i Górniak.

Mają na koncie współpracę z Dawidem Kwiatkowskim i przygotowują debiutancki singiel.

Pierwsze nagrania sióstr Kafar, które podbiły internet

Historia tego duetu zaczęła się zupełnie przypadkiem. Julia nagrała w domu cover znanej piosenki, a młodsza Zuzanna spontanicznie dośpiewała drugi głos. Filmik trafił na TikToka i błyskawicznie się rozszedł. Okazało się, że ich głosy znakomicie się uzupełniają. Internauci pokochali naturalność i emocje, a duet zaczął tworzyć kolejne nagrania.

Opole 2025 – przełom w karierze Julii i Zuzanny

Siostry Kafar znalazły się w gronie siedmiu wykonawców, którzy dostali szansę na występ w opolskich „Debiutach”. Dziewczyny zaprezentowały tam autorską piosenkę „Oj biedna”. To folkowo-popowa propozycja, w której wyraźnie słychać inspiracje muzyką ludową, ale też nowoczesne brzmienia. Publiczność i jurorzy byli zachwyceni, a krytycy podkreślali, że duet ma ogromny potencjał, by wkrótce na stałe zagościć w polskiej muzyce rozrywkowej.

Na jednej scenie z największymi gwiazdami

Ogromnym wyróżnieniem dla młodych wokalistek był także udział w koncercie „Nasza Solidarność”, gdzie pojawiły się na scenie obok największych nazwisk polskiej estrady – Edyty Górniak, Dody czy Justyny Steczkowskiej. To wydarzenie pokazało, że Julia i Zuzanna są gotowe stanąć w jednym szeregu z największymi gwiazdami i nie boją się wielkich scen.

Współpraca z Dawidem Kwiatkowskim

O talencie Sióstr Kafar szybko przekonali się także znani artyści. Dawid Kwiatkowski nagrał z nimi wspólne wykonanie swojego hitu „Proszę tańcz”. Popularny wokalista nie krył zachwytu, a w sieci pisał, że zakochał się w ich głosach od pierwszego odsłuchu. To dla młodych wokalistek ogromny kredyt zaufania i szansa na jeszcze większą rozpoznawalność.

Edukacja i muzyczne korzenie Sióstr Kafar

Julia i Zuzanna wychowały się w muzycznej atmosferze – mama często zabierała je na koncerty gospel i klasyczne. Starsza Julia ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi, gdzie studiowała musical i grę na skrzypcach. Już teraz spełnia się również na scenie – zadebiutowała w spektaklu „Jesus Christ Superstar” w Toruniu. Młodsza Zuzanna dopiero zaczyna swoją drogę, ale widać, że duet rozwija się w równym tempie.

Siostry Kafar zapowiedziały premierę debiutanckiego singla, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Ich menedżerowie stawiają na rozwój zarówno w sieci, jak i na dużych scenach. Już teraz wiadomo, że duet nie zamierza być tylko „tiktokową sensacją” – dziewczyny chcą udowodnić, że ich miejsce jest w czołówce polskiej estrady.

