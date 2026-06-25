Skrajnie wychudzona żona młodego Beckhama! Pokazała się bez ubrań, a w komentarzach zachwyty

Konflikt u Beckhamów

Jeszcze kilka lat temu Beckhamowie - David i Victoria oraz ich dzieci - Brooklyn, Romeo , Cruz i Harper - uchodzili za jedną z najbardziej zgranych rodzin show-biznesu. Dziś jednak relacje w klanie Beckhamów budzą ogromne emocje. W centrum zamieszania znaleźli się najstarszy syn słynnej pary, Brooklyn Peltz Beckham, oraz jego żona Nicola (oboje noszą podwójne nazwiska). Choć zakochani nie szczędzą sobie czułości w mediach społecznościowych i właśnie świętowali kolejną rocznicę zaręczyn, ich kontakty z Davidem i Victorią Beckham mają pozostawać bardzo napięte.

Brooklyn i Nicola zaręczyli się w 2020 r., a pobrali w 2022 roku podczas wystawnej ceremonii na Florydzie. Od tamtej pory wielokrotnie pojawiały się doniesienia o nieporozumieniach pomiędzy młodym małżeństwem a rodzicami Brooklyna. W ostatnich miesiącach plotki przerodziły się w otwarty konflikt, który zaczął rozgrywać się na oczach całego świata.

Zobacz także: Ślub syna Davida Beckhama. Zjawiskowa suknia panny młodej i obrzydliwy hejt

Według zagranicznych mediów 27-letni Brooklyn miał publicznie przyznać, że nie planuje obecnie pojednania z rodziną. Zarzucił rodzicom próbę ingerowania w jego relację z Nicolą oraz kreowanie własnej narracji w mediach. Słowa te odbiły się szerokim echem i wywołały prawdziwą burzę wśród fanów słynnego rodu. Tymczasem Nicola niezmiennie stoi u boku męża. Aktorka, starsza od męża o 4 lata, wielokrotnie dawała do zrozumienia, że wspiera Brooklyna we wszystkich decyzjach. Para regularnie publikuje wspólne zdjęcia i podkreśla, jak ważna jest dla nich wzajemna lojalność. Ostatnio Brooklyn głośno chwalił także rodzinę żony, publikując ciepłe życzenia dla swojego teścia Nelsona Peltza. Z okazji urodzin wyznał mu miłość!

Piękna, szczupluteńka żona młodego Beckhama. Komplement na komplemencie

I Brooklyn, i Nicola są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Syna piłkarza śledzi blisko 16,5 miliona internautów, a jego żonę 3,4 miliona. Ostatnio prześliczna Peltz, która pracuje jako modelka i aktorka, pokazała w sieci swoje nagie zdjęcie. Choć pozowała bez ubrań, nie odsłoniła więcej, niż gdyby właśnie szła na plażę. Ale fotka narobiła zamieszania. Poszło o bardzo smukłe ciało gwiazdy.

Zobacz także: Victoria Beckham UKRADŁA synowi show na jego weselu! Brooklyn upokorzony na oczach 500 gości. Mężczyzna wydał oświadczenie

31-latka jest wyraźnie wychudzona, co w świecie modelingu nie dziwi. Zresztą i poza modelingiem wyjątkowo szczupłe sylwetki znów zyskują popularność, a celebrytki, które niedawno mówiły o swoich niewybiegowych ciałach z zachwytem, odchudzają się na potęgę. Internauci są zachwyceni smukłością i urodą młodej pani Beckham. A wy? TUTAJ znajdziecie jej ZDJĘCIA.

Zobacz także: Jak naprawdę wyglądał "niestosowny taniec" Victorii Beckham z synem? Świadkowie zabrali głos

Zobacz więcej zdjęć. Julia Wieniawa kusi w bikini. Tak paraduje na egzotycznym wyjeździe!

KULISY ŻYCIA WOJCIECHA SZCZĘSNEGO. JEST LEPSZE NIŻ U BECKHAMA?