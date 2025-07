Śmierć Joanny Kołaczkowskiej poruszyła cały kraj. Beata Tadla płakała na wizji

Joanna Kołaczkowska po długiej walce z chorobą nowotworową zmarła. Zostawiła po sobie wspomnienia, które na długo zapadną w pamięć współpracowników, widzów i fanów. W porannym wydaniu programu "Pytanie na Śniadanie" jej postać została uczczona w wyjątkowo piękny sposób.

Beata Tadla, która prowadziła odcinek wraz z Robertem El Gendym, z trudem powstrzymywała łzy, wspominając wspólne chwile z Kołaczkowską.

Miałam tę przyjemność występować z Joasią w jednym ze spektakli, kilka razy zdarzyło nam się być na tej samej scenie. Miała niezwykły ten dar do improwizacji. Bardzo pewnie się przy niej czułam. Potrafiła się śmiać z siebie, z innych, a ten dystans, który miała do siebie, był faktycznie zauważalny. Dzieliła się tą energią. Tak samo na scenie, jak i w życiu poza nią ona rozśmieszała mnie właśnie wtedy, kiedy była poważna - powiedziała Beata Tadla Joannę Kołaczkowską.

W studiu zapadła cisza, kiedy głos zabrała Aleksandra Grysz. Choć nie znała Joanny osobiście, jej słowa wybrzmiały wyjątkowo. Doprowadziły Tadlę do płaczu.

Ona była też niesamowitym wrażliwcem i potrafiła wyczuć emocje drugiego człowieka. W jednym z wywiadów mówiła, że jej życie polegało na tym, aby zaopiekować się drugim człowiekiem. Nie żyła do końca dla siebie, bo kiedy wyczuła, że ktoś potrzebuje jej tej energii, to ona była tą Asią Kołaczkowską, nawet jeśli to nie był ten moment dla niej samej. Mam takie poczucie, że w ostatnim czasie tracimy takie promyki z ziemi. Bardzo żałuje, że nie miałam przyjemności poznać jej osobiście, ale tylko oglądając skecze, miałam wrażenie, że ją znam i jest kimś mi bardzo bliskim. Wielu z nas potrafiła poprawić humor - wyjawiła Aleksandra Grysz.