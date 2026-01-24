Środek nocy i nagranie, które mówi wszystko. Baron nie wytrzymał!

Pod koniec 2025 roku w show-biznesie znów zrobiło się głośno o Sandrze Kubickiej i Aleksandrze Milwiw-Baronie. Media zaczęły donosić o kolejnym kryzysie w ich związku, a uważni obserwatorzy szybko zauważyli, że para spędziła osobno zarówno Boże Narodzenie, jak i sylwestra. Choć ani modelka, ani muzyk nie potwierdzili oficjalnie rozstania, ich aktywność w mediach społecznościowych wiele mówiła. W sieci pojawiła się również informacja o planowanym rozwodzie pary. Jak się jednak okazuje niezależenie od tego, co dzieje się między dorosłymi, mały Leonard może czuć miłość obojga rodziców.

Zaraz po świętach Baron otwarcie przyznał, że wyjątkowo trudno przeżył czas rozłąki z dzieckiem. Zdradził, że przez cały tydzień nie mógł zobaczyć syna, a rodzinne spotkania we Wrocławiu musiał odłożyć na później ze względu na stan zdrowia chłopca.

W tym samym czasie Sandra Kubicka publikowała w sieci kadry z Leonardem, pokazując codzienność młodej mamy. Kilka tygodni później role się odwróciły. To modelka poinformowała, że syn spędza czas z tatą i że wspólnie wybrali się na dłuższy wyjazd. Jak przyznała, oddanie dziecka na kilka dni nie było dla niej łatwe, ale uznała, że to ważne dla relacji ojca z synem. Niedługo po tym sama wyjechała do Dubaju, dając sobie chwilę oddechu.

W miniony weekend Baron ponownie poruszył internautów. Na swoim instagramowym profilu opublikował nagranie, na którym widać, jak bawi się z Leonardem. Muzyk nie krył wzruszenia i radości, podkreślając, że dziecięcy śmiech ma dla niego niemal terapeutyczną moc. W opisie wideo napisał o szczerości i autentyczności, które płyną z relacji z dzieckiem i potrafią uleczyć nawet najbardziej zmęczone serce.

Najwspanialsza medycyna to śmiech Twojego ukochanego dziecka. Szczerość, radość i prawda, które słychać uzdrawiają serce i pielęgnują własne wewnętrzne dziecko. PS: W tym video sentencja „mieć ciastko i zjeść ciastko” nabiera zupełnie nowego znaczenia - napisał w sieci zadowolony muzyk.

