Syn Gąsowskiego miał śpiewać w Polsacie! "Uznał, że uniesie się honorem"

Nie milkną echa głośnych zwolnień i odejść z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Program, którego 18. edycja startuje już w marcu, a realizacja rozpocznie się lada dzień, wchodzi w nowy etap - po raz pierwszy występy oceniać będzie trzyosobowe jury, a jednym z uczestników będzie nieznana osoba wyłoniona w internetowym castingu. Dziś znamy już całą obsadę programu - u boku Macieja Dowbora (45 l.) zobaczymy Macieja Rocka (45 l.), a u boku Małgorzaty Walewskiej (58 l.) i Roberta Janowskiego (62 l.) zasiądzie Paweł Domagała (39 l.).

Syn Piotra Gąsowskiego miał śpiewać w Polsacie! "Uznał, że uniesie się honorem"

16 stycznia odbyła się tajna impreza ekipy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", na której pojawił się sam Edward Mieszczak (68 l.). To właśnie dzięki zdjęciom, jakie do nas trafiły, poznaliśmy wszystkich uczestników 18. odsłony show. Na przechodzenie licznych metamorfoz scenicznych zdecydował się m.in. Piotr Stramowski (36 l.) i znana aktorka, która do tej pory związana była wyłącznie z TVN-em. Dziś media obiegła natomiast informacja, że w programie miał wystąpić syn Piotra Gąsowskiego. Jakub postanowił jednak zrezygnować z podpisania kontraktu z produkcją w geście solidarności z tatą.

- Jakuba od występu w nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dzieliło właściwie podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy. Gąsowski junior w ostatniej chwili zrezygnował, zasłaniając się innymi zobowiązaniami. (...) Dopiero gdy okazało się, że z programem pożegnał się jego ojciec, 27-latek zaczął mieć wątpliwości. Piotr zawsze wspierał artystyczne zapędy syna i z dumą chwalił się jego sukcesami. Być może więc Kuba uznał, że teraz to on uniesie się honorem, podobnie jak wcześniej jego ojciec i w ten sposób wyrazi swoją solidarność. To niewątpliwie piękny gest, ale nie wiem, czy okaże się słusznym krokiem w karierze młodego aktora, bo udział we flagowym show Polsatu mógłby zagwarantować mu nie tylko wielką popularność, ale i nowe oferty pracy - donosi Pudelkowi osoba związana z produkcją programu.

Przypomnijmy, Piotr Gąsowski dobrowolnie postanowił opuścić szeregi ekipy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" tuż po tym, kiedy dowiedział się, że pracę w panelu jurorskim straciła Katarzyna Skrzynecka. Nie ukrywał, że obecność aktorki w show była czymś wyjątkowym, a przyjaźń, jaka ich łączy, wymaga od niego tak radykalnego kroku.